Truy nã Phạm Quang Anh

PHẠM TRANG |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Quang Anh (SN 1998; trú tại: phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, năm 2024, nhóm của Phạm Quang Anh đã thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố. Các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 02 xe ô tô trị giá khoảng 01 tỷ đồng.

Truy nã Phạm Quang Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội - Ảnh 1.

Ảnh: CQCA

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Quang Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 4/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Quang Anh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT: 0972178968, 0987580222), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

