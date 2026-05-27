Truy nã Nguyễn Hoàng Sơn SN 1987: Người dân không nên truy đuổi hay bắt giữ đối tượng

Nam An
|

Công an tỉnh Bắc Ninh đang truy nã Nguyễn Hoàng Sơn về tội “Đánh bạc” sau khi bị can bỏ trốn trong quá trình điều tra và kêu gọi người này sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Hoàng Sơn (SN 13/10/1987, trú thôn Cầu Gỗ, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; nay là xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Hoàng Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 26/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoàng Sơn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi Nguyễn Hoàng Sơn sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Truy nã Nguyễn Hoàng Sơn SN 1987: Người dân cần hỗ trợ điều tra tội phạm - Ảnh 1.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Hoàng Sơn (SN 13/10/1987)

Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2024 và 2025, người phạm tội “Đánh bạc” có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tùy theo tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã Nguyễn Hoàng Sơn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 02043.854.666, địa chỉ số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được cơ quan chức năng bảo mật theo quy định. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân không tự ý truy đuổi, bắt giữ đối tượng khi không bảo đảm an toàn và chưa có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Cơ quan điều tra cũng nhấn mạnh, mọi hành vi chứa chấp, che giấu hoặc không tố giác đối tượng truy nã sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện "đi xa nhất VN" ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
