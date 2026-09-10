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Truy nã Lưu Văn Minh SN 2004: Người dân phát hiện, khẩn trương liên hệ SĐT 0936.966.967

Nam An
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Công an TP Hải Phòng truy nã Lưu Văn Minh (SN 2004), bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, sau khi đối tượng bỏ trốn và chưa bị bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa thông báo truy nã Lưu Văn Minh (SN 2004), người bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra tại công trường Công ty LG Display.

Theo cơ quan công an, vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 4/11/2022 tại công trường H3, Công ty LG Display, thuộc Khu công nghiệp Tràng Duệ, khu vực An Dương, Hải Phòng.

Truy nã Lưu Văn Minh SN 2004: Công an Hải Phòng kêu gọi Người dân hỗ trợ - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng thông báo truy nã đối với Lưu Văn Minh. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Trong quá trình điều tra, Lưu Văn Minh, SN 2004, trú tại thôn Nam Sơn, Nghi Sơn, Nghi Sơn, Thanh Hóa (cũ), nay là TDP Nam Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Sau khi bị khởi tố, Minh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 19/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương (cũ) đã ra Quyết định truy nã số 2519 đối với người này.

Mặc dù cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp xác minh, truy tìm, đến nay Lưu Văn Minh vẫn chưa bị bắt giữ.

Công an TP Hải Phòng đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về nơi ở, nơi làm việc hoặc địa điểm lẩn trốn của Lưu Văn Minh, cần nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác truy bắt.

Cơ quan công an đồng thời vận động Lưu Văn Minh sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Mọi thông tin liên quan đến đối tượng được đề nghị cung cấp cho đồng chí Đỗ Đức Trung qua số điện thoại 0936.966.967.

Theo Cổng TTĐT Thành phố Hải Phòng

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Tags

Công an TP Hải Phòng

gây rối trật tự công cộng

LG Display

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