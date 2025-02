Truy nã Lê Văn Duy Khánh - Kẻ đục tường trốn khỏi nơi giam giữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Bắc ban hành Quyết định truy nã toàn quốc số 18/QĐTN đối với đối tượng Lê Văn Duy Khánh có các thông tin sau:

Sinh năm: 1991; tại: Bà Rịa - Vũng Tàu

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Quảng Trị

Nơi thường trú: Ấp 6, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Họ tên Bố: Lê Hoàng Long; họ tên mẹ: Dương Thị Mười

Đặc điểm nhân dạng: chiều cao: 1m66;

Đặc điểm khác: sẹo không hình 1.2 x 1.5 cm ngay nhân trung.

Chân dung đối tượng Khánh. Ảnh: CA Ninh Thuận

Lê Văn Duy Khánh bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 4, điều 251 Bộ Luật Hình sự và "Trốn khỏi nơi giam" quy định tại khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự; trốn ngày 11/02/2025; nơi ở trước khi trốn: Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc.

Quyết định truy nã Khánh. Ảnh: CA Ninh Thuận

Công an tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Nhân dân nếu có thông tin về đối tượng Lê Văn Duy Khánh, vui lòng báo ngay cho Công an tỉnh Ninh Thuận, Công an huyện Thuận Bắc hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin về người dân cung cấp sẽ tuyệt đối được giữ bí mật.