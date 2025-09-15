HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Truy nã hotgirl Ly Meo

MINH TUỆ |

Ngày 15/9, Công an TPHCM khởi tố bị can đối với Lê Phạm Hiểu Ly (tức hotgirl Ly Meo, 24 tuổi), đồng thời ban hành lệnh truy nã về tội Không tố giác tội phạm.

Công an xác định hotgirl Ly Meo liên quan đến đường dây buôn bán trái phép chất ma túy từ Tam Giác Vàng về TP.HCM và các tỉnh thành. Ly Meo sở hữu ngoại hình ưa nhìn, thường chia sẻ hình ảnh đời sống sang chảnh trên mạng xã hội có hàng chục nghìn người theo dõi. Khi cơ quan điều tra làm rõ hành vi Không tố giác tội phạm, thì Ly đã bỏ trốn khỏi nhà riêng ở khu vực Bình Dương (nay là TP.HCM).

Theo điều tra, đầu năm 2024, từ nguồn tin trinh sát, Công an phát hiện đường dây ma túy lớn do Phạm Công Chánh cầm đầu, liên quan nhiều giang hồ. Công an TP.HCM lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng theo dõi trong thời gian dài.

Bị can Lê Phạm Hiểu Ly bị truy nã. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bị can Lê Phạm Hiểu Ly bị truy nã. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 22/2, Công an xác định ma túy được nhóm này đưa từ Campuchia về TP.HCM, Ban chuyên án quyết định tấn công. Nhiều trinh sát ập vào căn hộ ở tòa nhà Leontina Apartment trên đường Ngô Bệ (phường 13, quận Tân Bình cũ) bắt Chánh cùng gần 8 kg ma túy ngụy trang trong gói trà.

Mở rộng điều tra, công an bắt Phan Văn Trung và phối hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt Lai Vi Thiệu. Những người này từng làm việc ở casino Campuchia, liên kết với tội phạm bên này tham gia vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam.

Công an xác định thêm mắt xích quan trong của đường dây này là Lê Thanh Tú (tức Cơ, 42 tuổi, giang hồ quận 8 cũ, TP.HCM). Tú cùng người tình sống tại căn nhà ở phường 14, quận Gò Vấp (cũ). Khi tổ công tác tiếp cận, làm việc với cô gái thì Tú đi taxi về.

Vừa xuống xe, Tú phát hiện nhiều người lạ, biết là công an nên phóng ngược vào taxi định cố thủ, bỏ chạy. Cùng lúc, nhiều trinh sát từ các hướng lao tới. Tú rút súng, nhắm vào công an bóp cò nhưng ổ đạn kẹt. Bị khống chế, Tú vùng vẫy, giằng co khiến súng của một trinh sát cướp cò, nổ 2 phát, may mắn không làm ai bị thương. Tú bị công an bắt ngay sau đó.

Qua làm việc, Tú khai vừa nhận lô hàng gồm 11 kg ketamin, 6 kg ma túy đá, 10 bánh heroin…. Khám xét những nơi nghi vấn, công an phải hút gần 800 khối nước thải để giám định. Kết quả cho thấy có thành phần của nhiều loại ma túy, mở ra chứng cứ quan trọng.

