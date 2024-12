Truy nã Hoàng Văn Lân và Trần Văn Thủ

Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 10/12 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra thông báo truy nã 02 đối tượng.

Hai đối tượng truy nã gồm Trần Văn Thủ, sinh năm 1963, trú tại thôn An Khang, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương về tội Cố ý gây thương tích, gây cố tật nặng dẫn đến chết người, theo Quyết định truy nã ngày 14/4/2011.

Hoàng Văn Lân, sinh năm 1982, trú tại thôn Làng Phan, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn bị truy nã về tội Trốn thi hành án hình sự theo Quyết định truy nã ngày 10/11/2010.

Đối tượng Hoàng Văn Lân (trái) và Trần Văn Thủ - Ảnh: CA tỉnh Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị mọi công dân khi phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã trên cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang theo số điện thoại 02073.871.161, 0692.529.148 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến 2 đối tượng truy nã.

Công an tỉnh sẽ bảo mật thông tin cho người cung cấp và có phần thưởng đối với những thông tin có giá trị. Ngoài ra, mọi hành động bao che, chứa chấp đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.