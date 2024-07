Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra Quyết định truy nã số 5306A/QĐTN-CSKT-Đ4, ngày 19/4/2024, đối với Vũ Xuân Chiến (SN 1974; quê quán: Hải Phòng; nơi ở hiện tại: Không xác định; nghề nghiệp: Đăng kiểm viên). Vũ Xuân Chiến bị khởi tố về hành vi Nhận hối lộ, quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Vũ Xuân Chiến - Ảnh: Công an Hà Nội

Công an Hà Nội ra thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng Vũ Xuân Chiến đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND, Trụ sở Công an, nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Điều tra viên Nguyễn Hữu Thọ (điện thoại: 0978.346.666; địa chỉ: 54B Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Công an Hà Nội cũng yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cũng trong ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã số 2469/QĐTN, ngày 19/4/2024, đối với Trần Mạnh Toàn (SN 1981; HKTT: Số 9 phố Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông; Nơi ở hiện tại: 79 Bãi Sậy, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội). Trần Mạnh Toàn bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ Luật Hình sự.

Tuy nhiên, đối tượng Toàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 24/11/2023.

Đối tượng Trần Mạnh Toàn - Ảnh: CA Hà Nội

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hà Đông (đ/c Phan Công Quảng - SĐT: 0941.713.248); cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

