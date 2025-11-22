Truy nã Đặng Trung Hiếu sinh năm 2005

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đặng Trung Hiếu (SN: 2005; thường trú tại: phường Bồ Đề, TP. Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đặng Trung Hiếu (SN: 2005; thường trú tại: phường Bồ Đề, TP. Hà Nội)

Theo điều tra, tối ngày 26/3, tại vòng xuyến Thanh Am, phường Việt Hưng, nhóm của Hiếu đã sử dụng vũ khí đánh, gây thương tích cho nhóm đối thủ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Trung Hiếu về tội Gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đặng Trung Hiếu.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội (SĐT: 0902126498), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP.Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.