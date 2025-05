Truy nã đặc biệt Nguyễn Minh Dương

Ngày 27/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên mới đây đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo đó, đối tượng truy nã tên Nguyễn Minh Dương (Sinh năm 1995, thường trú tại ấp 4, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai)

Theo quyết định truy nã, đối tượng Dương có đặc điểm nhận dạng gồm: cao 155cm, tóc đen, lông mày rậm, sống mũi thẳng. Bên cạnh đó, đối tượng còn có một vết sẹo ngay sơn căn, có hình xăm ở cổ bên trái và cánh tay bên trái.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Minh Dương - Ảnh: CA Đồng Nai

Nguyễn Minh Dương bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đã bỏ trốn từ ngày 01/4/2025. Nơi ở trước khi trốn là Tổ 9, ấp 4, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Trong quyết định có nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên theo địa chỉ: Thôn Thanh Xuân, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. SĐT 062489239.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Người đầu thú có thể đến trực tiếp trình diện; gọi điện thoại; thông qua người thân liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ các Fanpage công an tỉnh https://www.facebook.com/TTCADN.