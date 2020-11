Truy nã đặc biệt nguy hiểm 5 đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng

Hôm nay 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến vụ bắt 51kg vàng 9999 vận chuyển trái phép qua biên giới, qua điều tra mở rộng đã thu thập đủ chứng cứ và ra quyết định khởi tố bổ sung thêm các bị can liên quan đến vụ án gồm:

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), 51 tuổi, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, Huyện An Phú, tỉnh An Giang và Lê Thị Bạch Vân, 44 tuổi, trú tại ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợi Mới, tỉnh An Giang.



Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định truy nã đặc biết nguy hiểm đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ án gồm 2 đối tượng trên là Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), Lê Thị Bạch Vân và 3 đối tượng nữa là:

- Nguyễn Hữu Phước, 31 tuổi, ngụ tại tổ 2, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Gian

- Võ Văn Trung, 40 tuổi, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang

- Phạm Tấn Lộc, 34 tuổi, ngụ tại tổ 2, khóm Châu Thạnh, Phường Châu Phú A, Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy tìm các đối tượng: Võ Văn Kh, 48 tuổi, ngụ tại tổ 14, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang; Phạm Thanh Sang, 38 tuổi, ngụ tại tổ 19, ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang và Trần Văn Phương, 47 tuổi, ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang.