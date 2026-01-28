Truy nã đặc biệt kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã loại “Đặc biệt” đối với Võ Tấn Anh (SN 1985, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Đây là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hoạt động liên tỉnh, với sự tham gia của 48 đối tượng có liên quan.

Công an TP Đà Nẵng truy nã Võ Tấn Anh. (Ảnh: C.A)

Trước đó, tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Quá trình thu thập thông tin, tài liệu, xét thấy nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nên Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 21/6/2025, Ban Chuyên án đã triển khai nhiều mũi công tác đồng loạt truy bắt nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng (cũ).

Đến ngày 27/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sau khi sáp nhập Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp quản hoạt động giải quyết vụ án, tiến hành điều tra mở rộng, thực hiện công tác vận động đầu thú, triệu tập thêm nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động phạm tội để làm việc.

Quá trình mở rộng, cơ quan chức năng khởi tố thêm 18 đối tượng liên quan. Đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ hành vi phạm tội của 48 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định Võ Tấn Anh là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá đã bỏ trốn nên quyết định truy nã loại “Đặc biệt”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng kêu gọi Võ Tấn Anh và các đối tượng khác có tham gia trong đường dây cá độ bóng đá nêu trên nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Địa điểm tiếp nhận đầu thú, người truy nã bị bắt: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng, 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng hoặc cơ quan công an, Viện Kiểm sát, UBND nơi gần nhất. Số điện thoại điều tra viên thụ lý vụ án: 0903545414).