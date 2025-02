Truy nã đặc biệt Bùi Thu Huyền

Liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố này vừa ra quyết định truy nã loại “Đặc biệt” đối với 3 đối tượng có liên quan.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự ra quyết định truy nã loại “đặc biệt” đối với:

Bùi Thu Huyền (40 tuổi), quê ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

Lê Bá Vũ (46 tuổi), quê ở quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng; trú tại phường Đồng Xuân,thành phố Hà Nội;

Trần Ngọc Anh (58 tuổi), trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Quyết định truy nã đặc biệt 3 đối tượng. Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau quá trình điều tra, nhận thấy cả 3 đối tượng trên có dấu hiệu phạm tội, Cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”, tuy nhiên, do các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng buộc phải ra quyết định truy nã.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Điều tra viên thụ lý Phan Anh Tuấn thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự)Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, số điện thoại 090653552.