Công an thành phố Bắc Ninh ra quyết định truy nã Cao Xuân Hồng (trú tại Nghệ An) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” xảy ra tại xã Bảo Đài.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh (CSKT) ban hành quyết định truy nã đối với Cao Xuân Hồng; nơi thường trú: xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An, can tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh (CSKT) đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm xảy ra tại xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh, quy định tại Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025). Quá trình điều tra xác định bị can Cao Xuân Hồng; nơi thường trú: xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An, nhưng đã bỏ trốn, ngày 01/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh (CSKT) đã ra Quyết định truy nã đối với Cao Xuân Hồng về tội danh trên.

Đối tượng Cao Xuân Hồng. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh (CSKT), kêu gọi Cao Xuân Hồng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các cơ quan tố tụng để xem xét, kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt bị can. Trường hợp bị can cố tình tiếp tục bỏ trốn đến khi xét xử, vắng mặt thì đồng nghĩa với việc bị can từ bỏ quyền tự bào chữa cũng như không được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra, rất mong quần chúng Nhân dân khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã, cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (CSKT), theo số điện thoại 0692.588.583 (địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh) hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Đức, Điều tra viên, số điện thoại 0978.368.333 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật.

Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác, thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, Nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng nếu thấy không an toàn và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Bắc Ninh