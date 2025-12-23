Truy đuổi tàu "ma" trên biển Caribe của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ: Tàu "ma" phát 75 tín hiệu cảnh báo

Cuộc truy đuổi của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ hôm thứ Bảy đã cố gắng chặn một tàu chở dầu được cho là có liên hệ với Venezuela, đang bỏ chạy khỏi Biển Caribe, theo 3 quan chức Mỹ giấu tên, vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát các tàu bị trừng phạt liên quan đến hoạt động buôn bán dầu mỏ của nước này.

Tàu chở dầu, có tên Bella 1, đang trên đường đến Venezuela để lấy dầu và không chở hàng hóa, theo một trong các quan chức và dữ liệu theo dõi tàu, đã bỏ chạy về phía đông bắc ra Đại Tây Dương. Tàu này đã bị Mỹ trừng phạt từ năm ngoái vì vận chuyển dầu của Iran.

Khi lực lượng Mỹ tiếp cận Bella 1 vào cuối ngày thứ Bảy, tàu này không treo cờ quốc gia hợp lệ, các quan chức cho biết, khiến nó trở thành một tàu không quốc tịch và có thể bị khám xét trên biển theo luật quốc tế.

Lệnh khám xét được đưa ra vì tàu Bella 1 từng tham gia buôn bán dầu mỏ với Iran, chứ không phải vì liên hệ với Venezuela.

Nhưng con tàu đã không chịu bị khám xét và tiếp tục hành trình, một quan chức cho biết. Một quan chức khác gọi tình hình này là "một cuộc truy đuổi".

Trực thăng quân sự Mỹ bay phía trên tàu Centuries mang cờ Panama, bị chặn bắt hôm thứ Bảy. Ảnh: Reuters

Sáng Chủ nhật, con tàu bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu đến các tàu gần đó, theo các tin nhắn vô tuyến. Các tin nhắn cho thấy con tàu đang di chuyển về phía đông bắc ra Đại Tây Dương, cách Antigua và Barbuda hơn 300 dặm. Đến tối Chủ nhật, Bella 1 đã gửi hơn 75 cảnh báo.

Trong chuyến đi trước đó, tàu Bella 1 đã làm giả tín hiệu vị trí, một phương pháp được gọi là giả mạo tín hiệu (spoofing), có thể được thực hiện bằng cách phát sóng dữ liệu sai lệch thông qua bộ phát đáp định vị.

Phân tích cho thấy, Bella 1 đã nhận dầu từ đảo Kharg, cảng xuất khẩu dầu chính của Iran, vào tháng 8. Sau đó, tàu chở dầu này chuyển hàng hóa sang một tàu chở dầu khác ngoài khơi Oman trước khi đến vùng biển Caribbean, nơi nó bị chặn bắt.

Các tàu bị nhắm mục tiêu là một phần của đội tàu chở dầu "ma" vận chuyển dầu từ Iran, Venezuela và Nga, vi phạm các lệnh trừng phạt do Mỹ và các quốc gia khác áp đặt. Các chuyên gia vận tải biển và năng lượng ước tính rằng những tàu chở dầu "ma" này chiếm tới 20% tổng số tàu chở dầu toàn cầu.

Động thái leo thang của Mỹ

Các động thái của Mỹ thể hiện sự leo thang đáng kể trong chiến dịch gây áp lực của ông Trump đối với Venezuela trong bối cảnh ông Maduro ra lệnh cho các tàu hải quân Venezuela hộ tống một số tàu chở dầu rời khỏi đất nước - làm dấy lên khả năng xảy ra một cuộc đối đầu vũ trang trên biển.

Theo một quan chức và dữ liệu theo dõi tàu, tàu Bella 1 vẫn chưa đến vùng biển Venezuela và không có tàu hộ tống nào.

Nền kinh tế Venezuela phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, và việc tịch thu tàu là một nỗ lực nhằm siết chặt hoạt động thương mại quan trọng này.

Trước đó vào sáng thứ Bảy, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã chặn tàu dầu thứ hai, tàu Centuries, vốn vừa mới nhận dầu ở Venezuela và đang hướng về phía đông.

Hai người trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela cho biết lô hàng thuộc về một thương nhân dầu mỏ có trụ sở tại Trung Quốc.

Náy bay chiến đấu F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ hải quân. Ảnh: Reuters

Không giống như trường hợp của Bella 1, lực lượng Mỹ không có lệnh bắt giữ tàu Centuries. Tàu này đang treo cờ Panama. Một quan chức Mỹ cho biết Lực lượng Bảo vệ bờ biển đang cố gắng xác định xem việc đăng ký tàu ở Panama có hợp lệ hay không.

Bà Kristi Noem, Bộ trưởng An ninh Nội địa đã đăng tải một video dường như cho thấy lực lượng Mỹ đu dây từ trực thăng xuống boong tàu.

Nhà Trắng từ chối bình luận.

Đáp lại vụ lên tàu Centuries, chính phủ Venezuela tuyên bố rằng nước này "lên án và kiên quyết bác bỏ hành vi đánh cắp và cướp đoạt một tàu tư nhân khác vận chuyển dầu của Venezuela, cũng như việc bắt cóc và mất tích trái phép thủy thủ đoàn".

Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự mạnh mẽ ở vùng biển Caribe trong nhiều tháng. Kể từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tấn công vào các tàu mà chính quyền tuyên bố là đang buôn lậu ma túy, khiến hơn 100 người thiệt mạng.