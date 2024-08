Ngày 18/8, Công an Bình Phước cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX.Chơn Thành đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Oanh (SN 1995, ở Phú Yên) để làm rõ vụ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ.

Khoảng 10h ngày 17/8, Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an thị xã Chơn Thành, Bình Phước đang làm nhiệm vụ tại đường ĐT.751 (khu phố Hiếu Cảm, phường Hưng Long) thì phát hiện xe ô tô taxi biển số 50H-415xx vi phạm luật giao thông. Công an yêu cầu tài xế B.M.T (SN 1987, quê Lâm Đồng, tạm trú TP Thủ Đức, TP HCM) xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Trong lúc tiến hành kiểm tra, tổ công tác thấy Trần Ngọc Oanh lúc này là hành khách đang ngồi ghế sau có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, đối tượng Oanh không chấp hành mà rút một khẩu súng và một ví cầm tay từ trong balo ra rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, các thành viên tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi, cùng với sự hỗ trợ của người dân.

Cùng lúc này, 2 cán bộ Công an đi ngang qua phát hiện đã phối hợp người dân tiếp tục truy đuổi đối tượng. Đối tượng Oanh chạy vào nhà dân ở khu phố Hiếu Cảm, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành để lẩn trốn.

Khẩu súng rulo công an thu giữ của đối tượng Oanh - Ảnh: Người lao động

Đối tượng Oanh đi ra phía sau nhà rồi chĩa súng vào lực lượng chức năng bóp cò nhưng không phát nổ nên hắn chạy vào trong phòng nhà dân. Lúc này, các cán bộ chiến sĩ công an đã nhanh chóng quật ngã, khống chế đối tượng.

Thông tin trên VOV, làm việc với cơ quan công an, Oanh khai bắt taxi để vận chuyển thuê ma túy cho 1 người không rõ lai lịch từ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Khi xe di chuyển trên đường ĐT.751, do tài xế chạy quá tốc độ nên đã bị Tổ tuần tra kiểm soát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Quá hốt hoảng, Oanh đã lấy súng cùng ma túy bỏ chạy nhưng bị công an cùng người dân bắt giữ đưa về trụ sở công an.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, hai cán bộ công an phối hợp truy bắt đối tượng Oanh là trung tá Nguyễn Tấn Triệu, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TX.Chơn Thành và trung tá Nguyễn Tấn Vạn (Trạm trưởng Trạm CSGT Đồng Phú, Công an tỉnh Bình Phước) cùng anh Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ở TX.Chơn Thành)

"Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi và trung tá Triệu đều đang trong ngày nghỉ. Tình cờ đi qua và phát hiện vụ việc. Dù đã xác định đối tượng có cầm theo vũ khí, nhưng với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm, chúng tôi không ngại nguy hiểm, sử dụng nghiệp vụ để khống chế, bắt giữ nghi phạm", trung tá Nguyễn Tấn Vạn trao đổi trên báo này.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng rulo, 1 viên đạn, 2 túi ni lông có chứa nhiều tinh thể rắn, màu trắng (nghi là ma túy đá), trọng lượng khoảng 100 gram cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Chơn Thành tiếp tục điều tra làm rõ.