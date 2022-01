Truy bắt nữ đối tượng trốn nã xuyên quốc gia

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa và Công an phường Quang Trung nắm bắt thông tin đối tượng Nguyễn Thị Vân (SN 1985, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa) đang có ý định trở về Việt Nam. Đơn vị chức năng nhanh chóng lập kế hoạch xác minh, bắt giữ đối tượng.



Ngày 13/1, Công an quận Đống Đa bắt giữ thành công Nguyễn Thị Vân tại tỉnh An Giang.

Tại cơ quan điều tra, Vân khai, vào năm 2021, Vân nhận lời một người Trung Quốc thuê hộ một căn phòng ở Hà Nội để tổ chức cho một số người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép. Bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện, Nguyễn Thị Vân đã bỏ trốn sang Campuchia.

Công an quận Đống Đa đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.