Truy bắt nguyên Giám đốc Sở Khoa học Công Nghệ đang bỏ trốn

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai, Công an đã tiến hành khám xét những nơi cư trú của ông Sáng tại chung cư Vinhome CenterPark ở số 720 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; căn nhà trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và căn nhà ở đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, quá trình khám xét các nơi cư trú trên, ông Phạm Văn Sáng không có mặt và hiện nay đã bỏ trốn, không có mặt tại địa phương.



Bên cạnh việc truy bắt để tạm giam đối với ông Phạm Văn Sáng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi ông Phạm Văn Sáng đến trình diện làm việc với Cơ quan CSĐT để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó Cơ quan CSĐT cũng đã quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Theo xác định ban đầu, với hai dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” và “Nhà màng nông nghiệp”, quá trình triển khai thực hiện đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 27 tỉ đồng. Thời điểm xảy ra sai phạm, cá nhân ông Sáng với cương vị Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Đồng Nai và ông Tuấn là Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai chịu trách nhiệm chính.

Ngày 7/7/2020, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Phạm Văn Sáng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ Đồng Nai.