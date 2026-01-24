HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy bắt nghi phạm sát hại "vợ hờ" và con gái nạn nhân do ghen tuông

Vân Du |

Người đàn ông 70 tuổi ở TP Cần Thơ được cho là nghi phạm sát hại "vợ hờ" và con gái nạn nhân, rồi báo tin cho người thân của họ bảo "về lo hậu sự".

Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ giết "vợ hờ" và con gái của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 24-1, Công an xã Phước Long, tỉnh Cà Mau nhận tin báo về vụ giết người xảy ra ở ấp Mỹ Tân.

Vào cuộc tìm hiểu, công an xác định tại nhà bà H.T.L (64 tuổi; ngụ ấp Mỹ Tân), bà và con gái là N.T.L (46 tuổi) đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, cách đây khoảng 6 tháng, bà H.T.L chung sống như vợ chồng với ông C.M.H (70 tuổi; ngụ TP Cần Thơ).

Trong quá trình sinh sống, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi vì ghen tuông.

Sáng 24-1, ông H. điện thoại cho ông N.V.P. (ngụ TPHCM, người thân của bà H.T.L), nói rằng đã sát hại bà, bảo người này "về lo hậu sự".

Sau đó, ông P. gọi điện trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng ở địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm.

Khám xét hàng loạt địa điểm, bắt vợ chồng Nguyễn Duy Hiển và Ngô Mỹ Hoành
Truy bắt nghi phạm sát hại "vợ hờ" và con gái nạn nhân do ghen tuông - Ảnh 1.Tạm giam nhân viên ngân hàng Vương Khánh Hưng SN 1992

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với 5 bị hại, xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là 2,8 tỷ đồng.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại