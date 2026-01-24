Truy bắt nghi phạm sát hại "vợ hờ" và con gái nạn nhân do ghen tuông

Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ giết "vợ hờ" và con gái của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 24-1, Công an xã Phước Long, tỉnh Cà Mau nhận tin báo về vụ giết người xảy ra ở ấp Mỹ Tân.

Vào cuộc tìm hiểu, công an xác định tại nhà bà H.T.L (64 tuổi; ngụ ấp Mỹ Tân), bà và con gái là N.T.L (46 tuổi) đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, cách đây khoảng 6 tháng, bà H.T.L chung sống như vợ chồng với ông C.M.H (70 tuổi; ngụ TP Cần Thơ).

Trong quá trình sinh sống, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi vì ghen tuông.

Sáng 24-1, ông H. điện thoại cho ông N.V.P. (ngụ TPHCM, người thân của bà H.T.L), nói rằng đã sát hại bà, bảo người này "về lo hậu sự".

Sau đó, ông P. gọi điện trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng ở địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm.