Truy bắt khẩn cấp Nguyễn Tuyên Huấn

Trưa 15/8, Công an TP.HCM cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố về việc tăng cường đấu tranh xử lý, triệt phá các đường dây, tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn TPHCM; đặc biệt là giai đoạn trước, trong thời gian Giải bóng đá Châu Âu (EURO 2024), Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (COPA AMERICA 2024) diễn ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đã tập trung quân lực và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, thu thập thông tin tài liệu và có đối sách xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Qua đó, Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Phú (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) và 8 đối tượng khác gồm Trương Viết Buôn, Nguyễn Văn Hoan, Lê Trực Hiến, Nguyễn Quốc Vũ, Nguyễn Thành Lâm, Hà Thanh Nhật, Lê Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Văn Hưng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 3/2024, do muốn thu lợi bất chính, Phú rủ rê Nguyễn Tuyên Huấn (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) móc nối cấu kết với các đối tượng trên địa bàn TPHCM để tổ chức đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng liên tỉnh, Thành phố.

Đối tượng Trần Phú. Ảnh: CA TP.HCM

Để phục vụ cho việc tổ chức cá độ bóng đá, Huấn và Phú lấy tài khoản cá cược cấp đại lý trên trang web bong88.com. Sau đó, chia thành các tài khoản cá cược nhỏ để giao lại cho người khác tham gia cá cược.

Bằng phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng tổ chức đã lôi kéo nhiều con bạc trên địa bàn tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Hoạt động từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 50 tỷ đồng. Cơ quan Công an thu giữ nhiều điện thoại, đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá do Trần Phú cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, Phú và các đối tượng liên quan đều khai nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Riêng Nguyễn Tuyên Huấn và 1 đối tượng tên Đặng Văn Rin đã bỏ trốn khỏi địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã điều động lực lượng truy bắt khẩn cấp.