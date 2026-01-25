HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Truy bắt 2 thanh niên bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng

Thành Nam |

Công an tỉnh Ninh Bình đang huy động lực lượng truy bắt 2 thanh niên bịt mặt, cầm dao xông vào tiệm vàng, đập vỡ kính cướp vàng.

Ngày 25-1, thông tin từ phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cho biết lực lượng công an vẫn đang tổ chức truy bắt 2 đối tượng bịt mặt, táo tợn cầm dao uy hiếp cướp tiệm vàng xảy ra tối 23-1.

Truy bắt hai đối tượng bịt mặt, cầm dao cướp tiệm vàng - Ảnh 1.

Hình ảnh 2 thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng ở Ninh Bình. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 23-1, hai đối tượng nam giới mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt bất ngờ xông vào một tiệm vàng ở tổ 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cướp vàng.

Qua hình ảnh camera an ninh cho thấy, một đối tượng mặc áo màu đen xám cầm dao đi vào trước để cảnh giới, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính, vơ vét vòng vàng, trang sức bỏ vào ba lô mang rồi nhanh chóng ra xe máy tháo chạy.

Clip vụ việc 2 thanh niên cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc khiến chủ tiệm vàng chỉ kịp hô "cướp, cướp".

Hiện tại, cơ quan công an đang khoanh vùng truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng táo tợn trên.

