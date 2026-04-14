Trút “mưa bàn thắng” vào lưới Malaysia, HLV tuyển Việt Nam: Kết quả đúng như tôi tính trước

Ở trận ra quân U17 AFF Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U17 Malaysia nhờ các pha lập công của Lê Sỹ Bách (2 bàn), Văn Dương và Mạnh Cường.

Không chỉ tạo ấn tượng về mặt tỉ số, đoàn quân áo đỏ còn thể hiện lối chơi tấn công đa dạng, đẹp mắt với nhiều tình huống phối hợp đập nhả nhuần nhuyễn.

Phát biểu sau chiến thắng, HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam cho biết mọi thứ đã được ban huấn luyện tính toán từ trước:

“Chúng tôi đã phân tích những gì U17 Malaysia có thể làm và hệ thống chiến thuật của họ. Khi các cầu thủ U17 Việt Nam thi đấu với phong độ tốt nhất, thì đúng là kết quả này sẽ xảy ra”.

Nhà cầm quân người Brazil nói thêm về trận đấu: “Tuy nhiên, U17 Malaysia cũng đã chơi rất tốt. Họ là một đội rất mạnh. Vì vậy, tôi hy vọng các cầu thủ của mình có thể làm được điều tương tự trong trận đấu tiếp theo”.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh lối chơi đặc trưng của U17 Việt Nam, dựa trên sự kết hợp giữa tấn công và việc gây bất ngờ phòng ngự đối phương. Điều này đã tạo ra nhiều thách thức cho các tuyển thủ U17 Malaysia.

Ông Roland cũng nói về ảnh hưởng của mặt sân tới các cầu thủ: “Chúng tôi biết các cầu thủ U17 Việt Nam còn có thể chơi tốt hơn, nhưng như tôi đã nói, họ cần nhanh chóng thích nghi với bầu không khí, mặt sân và trái bóng”.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Muhammad Shukor bin Adan của U17 Malaysia không giấu được sự thất vọng: "Như chúng ta đã biết, U17 Việt Nam là một đội mạnh. Tôi coi U17 Việt Nam là một đối thủ mang lại nhiều cơ hội thể hiện khả năng cho các cầu thủ của U17 Malaysia.

Tôi không trách các cầu thủ. Có thể họ đã hơi lo lắng trước trận đấu này, nhưng sau đó, họ đã cố gắng hết sức trong suốt hiệp hai. Mặc dù phần lớn các cầu thủ mà chúng tôi cử đi đều lần đầu tiên tham gia một giải đấu quốc tế, nhưng điều này sẽ giúp họ tích lũy kinh nghiệm để thi đấu ở cấp độ cao hơn”.

U17 Việt Nam áp đảo trong phần lớn thời gian trận đấu

Ông Muhammad Shukor bin Adan nhắc tới trận đấu tiếp theo gặp U17 Indonesia: "Với tôi, thua là thua. Chúng tôi sẽ phải xem lại video phân tích để xem mình đã mắc những sai lầm gì và sẽ khắc phục chúng cho trận đấu với U17 Indonesia.

Cả hai đội Indonesia và Việt Nam đều đã giành quyền tham dự U17 Asian Cup 2026. Họ đã chuẩn bị rất tốt và dường như có lối chơi tương đồng. Vì vậy, tôi nghĩ Indonesia và Việt Nam đang ngang tài ngang sức.

Tôi hy vọng các cầu thủ của mình có thể sớm lấy lại tinh thần. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải theo dõi kỹ trận đấu giữa U17 Indonesia và U17 Timor Leste để phân tích đối thủ”.

Xếp hạng tạm thời bảng A U17 AFF Cup 2026

Lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam gặp U17 Timor Leste còn U17 Indonesia chạm trán U17 Malaysia. Nếu U17 Việt Nam và U17 Indonesia cùng thắng, 2 đội sẽ chắc chắn chia nhau 2 vị trí đầu bảng. Để níu kéo cơ hội đi tiếp, U17 Malaysia phải ít nhất có được 1 điểm trước U17 Indonesia.

Lịch thi đấu lượt trận thứ hai bảng A U17 AFF Cup 2026 (ngày 16/4)

15h30 U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste

19h30 U17 Indonesia vs U17 Malaysia