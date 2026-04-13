Tuyển Indonesia thắng đậm Timor Leste, "bảng tử thần" của Việt Nam sẽ sớm ngã ngũ?

Ở lượt trận mở màn U17 AFF Cup 2026, đội tuyển U17 Indonesia chạm trán U17 Timor Leste. Với lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ càng, đội bóng xứ Vạn đảo nhanh chóng áp đảo đối phương. Ngay phút thứ 6, Ekayana đã ghi bàn mở tỉ số cho U17 Indonesia.

Những phút tiếp theo, áp lực vẫn được đội chủ nhà duy trì mạnh mẽ. Ekayana hoàn tất cú đúp trước khi Ridho và Yunna lần lượt lập công giúp U17 Indonesia dẫn trước 4-0 sau hiệp một.

Sang hiệp hai, U17 Indonesia không còn tấn công một cách dồn dập. Sự chùng xuống này tạo điều kiện cho U17 Timor Leste tổ chức được một vài pha lên bóng đáng chú ý. Dù vậy, tuyển Timor Leste cũng không thể tìm được dù chỉ 1 bàn thắng.

U17 Indonesia (áo đỏ) áp đảo đối phương

90 phút khép lại với chiến thắng 4-0 nghiêng về U17 Indonesia. Thắng lợi này giúp đội bóng xứ Vạn đảo cùng đứng đầu bảng A U17 AFF Cup 2026 với U17 Việt Nam. 2 đội đều có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +4 và ghi được 4 bàn.

Những kết quả trong lượt trận đầu tiên khiến cho cục diện "bảng tử thần" có thể sớm ngã ngũ theo hướng có lợi cho tuyển Việt Nam. Lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam gặp U17 Timor Leste còn U17 Indonesia chạm trán U17 Malaysia.

Nếu U17 Việt Nam và U17 Indonesia cùng thắng, 2 đội sẽ chắc chắn chia nhau 2 vị trí đầu bảng. Từ đó, cả 2 đội đều được phép tính toán khi gặp nhau ở lượt trận cuối để đảm bảo tấm vé đi tiếp vào bán kết.

Xếp hạng bảng A U17 AFF Cup 2026

Lịch thi đấu lượt trận thứ hai bảng A U17 AFF Cup 2026 (ngày 16/4)

15h30 U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste

19h30 U17 Indonesia vs U17 Malaysia