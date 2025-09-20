HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trường tiểu học bị tố nhập thực phẩm bẩn sẽ tạm dừng bếp ăn bán trú

Trường Nguyên |

Sau khi xảy ra tố cáo việc nhập thực phẩm bẩn, đơn vị giao thực phẩm cho Trường Tiểu học T.V. muốn tạm ngưng cung cấp thực phẩm đến ngôi trường này.

Ngày 20-9, nhiều phụ huynh tại Trường Tiểu học T.V. (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) nhận được thông báo từ trường này về việc tạm ngưng tổ chức ăn bán trú tại đây.

Trường tiểu học bị tố nhập thực phẩm bẩn sẽ tạm dừng bếp ăn bán trú- Ảnh 1.

Một bữa ăn trưa bán trú của học sinh Trường Tiểu học T.V.

Theo thông báo này, ngày 19-9, Trường Tiểu học T.V. nhận được đơn xin ngưng cung cấp thực phẩm của các nhà cung cấp cho trường, thời gian ngưng cung cấp bắt đầu từ ngày 22-9. 

"Vì vậy, hiện nay trường không có nguồn cung cấp thực phẩm để tiếp tục đáp ứng nhu cầu bán trú của học sinh và phụ huynh" - thông báo ghi.

Trong thời gian chờ mời được nhà thầu cung cấp thực phẩm và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đấu thầu theo quy định, trường thông báo tạm ngưng tổ chức bán trú từ ngày 22-9 cho đến khi đủ điều kiện sẽ tổ chức lại (ăn bán trú) và thông báo cho phụ huynh biết. Trong thời gian ngưng, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động đưa đón học sinh theo thời gian quy định.

Sớm làm rõ việc đưa thực phẩm bẩn vào trường học

Liên quan đến vụ việc thực phẩm bẩn được nhập vào Trường Tiểu học T.V., UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Đoàn kiểm tra Công an tỉnh để tiếp tục xác minh, làm rõ nội dung phản ánh nêu trên; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; tăng cường kiểm tra đột xuất về an toàn thực phâpr tại các bếp ăn tập thể ở trường học trên địa bàn.

UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, thu chi ngoài ngân sách đối với các đơn vị trường học trực thuộc phường.

