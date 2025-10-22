HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công

THANH BA |

Trên đường đi làm rẫy về, ông Nh. bị gấu rừng tấn công, bất tỉnh ngay trên đường.

Tối 21/10, Thượng tá Bhnướch Đèn, Trưởng Công an xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn xã xảy ra vụ một người dân bị gấu rừng tấn công.

Trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công- Ảnh 1.

Ông Nh. bị gấu tấn công khi đi làm về.

Theo đó, nạn nhân là ông Pơloong Nh. (48 tuổi), Trưởng thôn A Tu 1, xã Hùng Sơn.

Khoảng 18h30 cùng ngày, người dân phát hiện ông Nh. nằm bất tỉnh bên vệ đường, trên người có nhiều vết thương nghi bị động vật hoang dã cào, cắn nên huy động lực lượng khiêng về thôn để sơ cứu ban đầu.

Đến 19h, nhận tin báo, Công an xã Hùng Sơn phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Ch’Ơm để tiếp tục sơ cứu.

Theo Thượng tá Bhnướch Đèn, qua sơ cứu, nhận thấy ông Nh. bị thương nặng ở vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu nên Công an xã liên hệ Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang xin điều xe cấp cứu lên thôn A Tu 1 để đón nạn nhân về trung tâm điều trị.

Hiện, ông Nh. đã tỉnh táo và cho biết ông bị gấu rừng tấn công khi đang từ rẫy về.

