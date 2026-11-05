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Trường THCS Kim Liên bốc cháy, Chủ tịch phường thông tin nhanh

Hà Linh
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Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy giữa trưa, rất đông học sinh chạy ra cổng tìm cách thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 12 giờ ngày 5/11, tại khu vực gần Trường Tiểu học Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội).

Được biết, khu vực bị cháy là dãy phòng học tạm của học sinh Trường THCS Kim Liên.

Tại hiện trường, cột khói bốc cao hàng chục mét, rất đông học sinh chạy ra cổng. Các em được hướng dẫn ra khỏi vị trí xảy ra đám cháy.

- Ảnh 1.

Cột khói bốc cao ở dãy phòng học tạm của học sinh Trường THCS Kim Liên (Hà Nội)

Vào thời điểm 12 giờ 50 phút, trao đổi nhanh với PV Tiền Phong, bà Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, đang tập trung xử lý vụ việc. Theo bà Huệ, đến thời điểm này, chưa ghi nhận có học sinh, giáo viên ảnh hưởng sức khỏe trong vụ cháy. UBND phường sẽ có thông tin cụ thể về sự việc.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Liên, bà Nguyễn Linh Chi cho biết, khu vực bị cháy xảy ra gần nhà trường. Trong ngày hôm nay, học sinh Trường tiểu học Kim Liên đang tổ chức cho học sinh đi dã ngoại.

"Khi sự việc xảy ra, thầy cô giáo đã hướng dẫn học sinh Trường THCS Kim Liên sang khu vực sân Trường tiểu học Kim Liên để chờ bố mẹ đón", bà Chi nói.

Hà Nội: Đang cháy lớn khu học tạm gần trường Tiểu học Kim Liên A
Trường THCS Kim Liên bốc cháy, Chủ tịch phường thông tin nhanh - Ảnh 2.Công an ra cảnh báo nóng về trào lưu đang cực hot trên mạng xã hội

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Tags

thcs kim liên

Hà Nội

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