Trường quốc tế tại TP.HCM vừa thông báo đóng cửa: Học phí lên đến gần 600 triệu/năm, mỗi lớp chỉ 20 em, thuộc tập đoàn giáo dục có cả 3 "quý tử" nhà Messi theo học

Ngày 15/2, Trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP), địa chỉ tại quận Bình Thạnh - TP.HCM, xác nhận sẽ dừng hoạt động vào cuối năm học này, tức ngày 19/6. Ngày làm việc cuối cùng của trường là 1 tháng sau đó.

Chia sẻ về lý do dừng hoạt động, đại diện của trường cho biết họ đang liên tục phải đối mặt nhiều thử thách và khó khăn. Số lượng tuyển sinh sụt giảm gây áp lực, ảnh hưởng tiêu cực tới tương lai lâu dài của ISSP và khả năng phát triển không bền vững.

“Chúng ta phải chấp nhận sự thật đáng buồn rằng Nhà trường không thể tiếp tục hoạt động theo cách có thể đảm bảo chất lượng giảng dạy, phạm vi dịch vụ, cơ sở vật chất và các chương trình học phong phú như chúng ta luôn tự hào”, thông báo ISSP gửi tới phụ huynh của khoảng 200 học sinh có đoạn.

Theo đại diện của trường, toàn bộ học sinh sẽ được chuyển đến Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) nếu phụ huynh đồng ý, với mức học phí tương đương tại ISSP trong 2 năm kể từ tháng 8/2025.

Học phí tại ISSP từ 243 - 572 triệu đồng/năm, chưa bao gồm đồng phục, chi phí ăn trưa và dịch vụ đưa đón. Trong khi đó, học phí bậc mầm non và tiểu học tại ISHCMC hiện dao động từ 270 - 725 triệu đồng/năm.

Ngoài ISHCMC, phụ huynh có thể tìm kiếm các trường quốc tế khác phù hợp với nhu cầu của gia đình. Bên cạnh đó, ISSP cũng đang tìm các vị trí công việc mới cho giáo viên và nhân viên nhà trường ở các cơ sở giáo dục khác cùng hệ thống, tại Việt Nam cũng như châu Á.

ISSP được thành lập năm 2010, giảng dạy bậc mầm non và tiểu học theo khung chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB), 100% tiếng Anh. Mỗi lớp tại ISSP chỉ khoảng 20 em.

Với sĩ số này, giáo viên có thể quan sát, theo dõi khả năng tiếp thu cũng như sở thích riêng biệt của từng học sinh, từ đó xây dựng lộ trình học tập mang tính cá nhân hóa phù hợp với từng em, giúp các em phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Trường có hơn 65 câu lạc bộ ngoài giờ như: bơi lội, bóng đá, võ thuật, múa ba lê, chơi đàn piano, nấu ăn, vẽ tranh…, nhằm giúp mỗi học sinh có thể phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng cũng như sức khỏe tinh thần, thể chất, cảm xúc xã hội.

ISSP là trường mầm non và tiểu học hiếm hoi tại Việt Nam được chứng nhận đồng thời bởi 2 tổ chức kiểm tra chất lượng giáo dục uy tín là CIS (Council of International School - Hội đồng trường quốc tế) và NEASC (New England Association of Schools and Colleges - Cơ quan kiểm định vùng New England – Mỹ).

ISSP và ISHCMC đều là thành viên của Cognita – một trong những tập đoàn giáo dục hàng đầu thế giới, được thành lập tại Anh vào năm 2004 và hiện có mặt tại nhiều quốc gia. Số lượng thành viên của Cognita hiện nay là hơn 100 trường, hiện diện trên khắp 17 quốc gia, giảng dạy 13 chương trình khác nhau bằng 9 ngôn ngữ.

Một chi tiết thú vị là trong giai đoạn còn thi đấu cho Câu lạc bộ Barcelona (Tây Ban Nha), siêu sao bóng đá Lionel Messi và vợ Antonela Roccuzzo đã cho cả 3 con trai là Thiago, Mateo và Ciro theo học tại trường Anh Quốc Barcelona (The British School of Barcelona). Đây là một trong những ngôi trường thuộc hệ thống của Cognita.

Không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại với những công nghệ mới nhất, trường Anh Quốc Barcelona còn có khuôn viên rộng rãi, vườn cây, nhà hát, bể bơi ngoài trời... Theo học tại đây, học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa đa dạng, phong phú như học nhảy, nấu ăn, làm thủ công. Chi phí theo học tại đây ước tính vào khoảng 12.850 Euro (hơn 340 triệu đồng) cho mỗi học kỳ.