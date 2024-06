Trường quốc tế ở Nha Trang yêu cầu ký giấy rủi ro, phụ huynh lên tiếng: Con đi học mà tưởng bệnh nhân chuẩn bị vào phẫu thuật

Muốn cho con tham gia bơi, phụ huynh phải ký vào đơn có nội dung "tình nguyện chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động bơi". Yêu cầu của trường Mầm non VCN World Nha Trang dẫn đến những tranh cãi gay gắt.

"Bơi lội là một môn thể thao với đặc điểm và những rủi ro vốn có nằm ngoài kiểm soát của VCN World. Do vậy, phụ huynh/người giám hộ cần nhận thức rõ những rủi ro này" và "tôi tình nguyện chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động bơi, tôi biết rằng con của tôi có thể bị thương do sự cố không lường trước liên quan đến việc tham gia vào hoạt động bơi".... đơn có đoạn viết.

Nhiều phụ huynh nhận định, việc yêu cầu phụ huynh ký vào đơn chấp nhận rủi ro chẳng khác nào "ký giấy sinh tử" cho con trước khi thực hiện đại phẫu, may thì không sao, xui thì tự chịu. Việc này chẳng khác nào đẩy hết trách nhiệm cho phụ huynh, những người không thể trực tiếp tham gia vào quá trình dạy và học. Điều khoản này cũng yêu cầu phụ huynh "tình nguyện" loại bỏ trách nhiệm của nhà trường và người dạy bơi khi rủi ro phát sinh.

"Tiền thì thu đủ nhưng không có trách nhiệm, không bảo đảm được sự an toàn cho con người ta thì mở làm gì" , một người bức xúc.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, phải xem xét liệu học bơi có bắt buộc trong chương trình dạy của trường không? Nếu không bắt buộc, chỉ là tự chọn thì nhà trường đưa điều kiện này nào là đúng, vì họ không ép học sinh phải học bơi. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã cam kết đảm bảo những điều kiện như mọi nhân viên, tình nguyện viên tham gia được tập huấn, học sinh được giám sát, bể bơi phù hợp và có kế hoạch an toàn và khẩn cấp.

Hoạt động nào cũng có rủi ro, việc học bơi cũng không ngoại lệ. Ví dụ như học sinh lên cơn đột quỵ, co giật, dị ứng thì nhà trường cũng không không thể lường trước. Điều quan trọng là cần phải làm rõ với phụ huynh, để phụ huynh không bị hiểu thành: Giáo viên sơ suất khiến học sinh gặp sự cố thì nhà trường không giải quyết. Về phần phụ huynh, nếu cảm thấy không yên tâm, có thể không đồng ý đăng ký cho con theo học.

Nhà trường nói gì?

Trước phản ứng trái chiều, trên trang mạng xã hội của trường VCN World Kindergarten, bà Đặng Thị Đông - Hiệu trưởng nhà trường đã có giải thích.

Theo đó, bà cho biết, lớp học bơi là môn học ngoại khoá không bắt buộc, hoàn toàn không thu thêm phí và không nằm trong chương trình học chính thức của các lớp. Nhà trường tổ chức các lớp học bơi nhằm trang bị cho các con những kỹ năng cần thiết để các con có thể tự bảo vệ mình và rèn luyện tăng cường sức khoẻ.

Để đảm bảo an toàn cho các con và hiệu quả cho các giờ học bơi, nhà trường chỉ tổ chức lớp bơi cho độ tuổi từ 4 tuổi đến khi ra trường, xuyên suốt các năm học, chỉ trừ những lúc thời tiết/ điều kiện không cho phép hoặc các con đang có vấn đề về sức khoẻ.

Mặc dù sỉ số các lớp là 26 – 28 bạn (có 3 cô chăm sóc) nhưng mỗi giờ bơi nhà trường đều chia nhóm nhỏ, tối đa chỉ khoảng 12 bạn và luôn có 2 cô theo quản lý lớp cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp dạy bơi cho các con; đồng thời kèm theo nhân viên y tế kiểm soát chất lượng an toàn bơi và 1 cô văn phòng/hoặc Ban giám hiệu theo dõi lớp học - với mong muốn luôn có sự giám sát an toàn bơi và có thể xử lý tình huống y tế kịp thời để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các con trong mọi tình huống.

Nhà trường nhận thức sâu sắc được rằng nhà trường có trách nhiệm phải mang đến cho các con sự an toàn cao nhất trong các giờ học bơi; và giả sử trong tình huống không may xảy ra sự cố không mong muốn với các con - ngay cả trong trường hợp không phải do lỗi từ phía nhà trường – mặc dù đã có đơn chấp thuận của phụ huynh thì nhà trường vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Vì vậy, việc Nhà trường cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn bất khả kháng mà chúng ta chưa lường trước được (có thể ảnh hưởng do thể trạng, tâm sinh lý của mỗi bạn,…) để cân nhắc quyết định có nên cho con học bơi.

Đến thời điểm này, nhà trường đều nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ cho các bé học bơi tốt nhất của 189 phụ huynh. Tuy nhiên, bà Đông cho rằng có 1 phụ huynh không đồng thuận với nội dung đăng ký học bơi và có những bài viết về nội dung gây hoang mang tranh cãi trong cộng đồng mạng và báo chí trong ngày qua.

Nhà trường cũng đã có buổi làm việc với Phòng Giáo dục Đào tạo Tp. Nha Trang trong chiều ngày 07/06/2024 để giải trình sự vụ và thống nhất sẽ điều chỉnh làm rõ nội dung này để tránh những hiểu lầm không đáng có và để các quý phụ huynh đang cho con học bơi tại trường được hiểu rõ và an tâm hơn.