Trương Quân Ninh ở tuổi 44: Nhan sắc chạm ngưỡng "phong thần"! Kiên trì vài "thói quen" suốt 10 năm, da dẻ và vóc dáng đẹp đến thoát tục

Khi nhắc đến những đại diện cho vẻ đẹp không tuổi, Trương Quân Ninh chắc chắn là cái tên hàng đầu! Ở tuổi 43, cô không chỉ sở hữu làn da căng bóng, vóc dáng chuẩn chỉnh mà thần thái còn vô cùng ổn định. Xuất hiện với tư cách đại sứ thương hiệu, cô đã hào phóng chia sẻ triết lý dưỡng nhan và quản lý vóc dáng: Luôn chú trọng sự nuôi dưỡng "từ trong ra ngoài" chính là chìa khóa duy trì phong độ bền vững.

1. Vận động chính là cách dưỡng da tốt nhất!

Nói về bảo dưỡng nhan sắc, Trương Quân Ninh khẳng định: "Vận động thực sự rất quan trọng." Bắt đầu yêu thích chạy bộ từ năm 25 tuổi, cô thậm chí còn có thói quen "chạy bộ khám phá" mỗi khi đến một thành phố mới. Trước đây, cô từng chạy tới 10km mỗi ngày; hiện tại dù đã điều chỉnh xuống còn khoảng 4km/lần nhưng vẫn duy trì tần suất cực kỳ đều đặn.

Với cô, chạy bộ không chỉ để giữ dáng mà còn là cách điều chỉnh trạng thái tâm trí, giúp thúc đẩy tuần hoàn và trao đổi chất, giúp sắc diện luôn hồng hào.

Mẹo nhỏ: Sau khi chạy, cô luôn giãn cơ và dùng con lăn yoga để massage bắp chân theo chiều ngang, giúp cơ bắp thư giãn, tránh bị thô cứng và duy trì đường cong đôi chân thon gọn.

2. Ăn uống thông minh quan trọng hơn việc nhịn ăn

Trương Quân Ninh tiết lộ cô luôn cố gắng ăn ít dầu, ít muối và tránh xa mì chính. Cô duy trì thói quen ăn sáng đầy đủ với protein và tinh bột để "khởi động" quá trình trao đổi chất cho cả ngày.

Nguyên tắc ăn uống của cô:

Chế độ ăn nhạt, hạn chế tối đa gia vị mạnh.

Tỉ lệ 3 bữa: "Sáng ăn nhiều nhất, tối ăn ít nhất".

Thứ tự ăn uống: Uống canh - Ăn Protein - Ăn rau xanh - Ăn tinh bột.

Cách ăn này giúp giảm bớt gánh nặng cho cơ thể mà vẫn duy trì năng lượng ổn định.

3. Giấc ngủ: Bí quyết dưỡng nhan bị đánh giá thấp

Càng có nhiều trải nghiệm, Trương Quân Ninh càng coi trọng việc nghỉ ngơi. Cô đặt mục tiêu ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Thay vì cố gắng thức đêm đọc kịch bản như trước, giờ đây cô biết lắng nghe cơ thể hơn.

Khi cơ thể phát đi tín hiệu mệt mỏi, cô sẽ dừng lại để nghỉ ngơi ngay lập tức. Việc hiểu rõ cơ chế vận hành của cơ thể (như tiêu hóa, trao đổi chất) giúp cô có ý thức hơn trong việc ngủ sớm và điều chỉnh nhịp sống.

4. Dưỡng da hàng ngày: Cạo gió + Đắp mặt nạ

Để có trạng thái lên hình tốt nhất, Trương Quân Ninh thường đắp mặt nạ cấp ẩm trước khi làm việc, sau đó kết hợp dùng thanh cạo gió (guasha) để massage mặt, giúp da săn chắc và lớp trang điểm tệp vào da hơn.

Ngoài ra, cô ấy cũng rất coi trọng việc duy trì các kinh mạch và huyệt đạo. Trong cuộc phỏng vấn này, cô ấy chia sẻ rằng các huyệt đạo như Phong Trì, Bạch Hội và Hà Cốt là những vị trí mà cô thường ấn. Cô thậm chí còn có một "túi chăm sóc da cá nhân" trước khi đi ngủ, bao gồm son dưỡng môi và dụng cụ cạo gió để cô ấy có thể thư giãn và dưỡng thể trước khi ngủ.

Khi cảm thấy không khỏe, cô ấy cũng sử dụng phương pháp cạo gió (gua sha) dọc theo các kinh mạch để làm dịu cơ thể, giúp thư giãn và cải thiện tuần hoàn máu.

Tóm lại, sự tự kỷ luật (kỷ luật bản thân) chính là lý do Trương Quân Ninh được mệnh danh là "Nữ thần tự luật". Không chọn các phương pháp cực đoan, cô duy trì vẻ đẹp ở tuổi 43 bằng lối sống lành mạnh, khoa học và bền bỉ. Đây chính là hình mẫu "lão hóa ngược" lý tưởng cho phái đẹp!