Trưởng phòng nghỉ hưu sớm, mang 7 tỷ đồng về quê xây nhà sau 3 tháng đã khẳng định: Tránh xa bon chen, tôi trẻ ra 10 tuổi, còn thu ‘lãi đậm’

Năm ngoái, ông Trương (56 tuổi, Thượng Hải, Trung Quốc) là trưởng phòng tại một doanh nghiệp xây dựng bất ngờ xin nghỉ hưu sớm. Sau hơn ba thập kỷ sống giữa thành phố phồn hoa, ông quyết định về quê, chi khoảng 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) để xây một căn nhà vườn hai tầng. Khi ấy, không ít bạn bè cho rằng ông thiếu sáng suốt. Nhưng chỉ sau 3 tháng dọn vào ở, ông Trương thừa nhận: “Đây là khoản đầu tư lãi nhất đời tôi”.

Từ áp lực thành phố đến khát khao an yên

Trước khi nghỉ hưu, ông Trương cùng vợ con sống trong căn hộ chung cư 80m² giữa Thượng Hải. Với mức lương của 1 vị trưởng phòng, ông có cuộc sống đủ đầy. Nhưng thực tế, sáng chen chúc tàu điện, tối về mệt mỏi với công việc và tiếng ồn khiến người đàn ông này như bị rút cạn năng lượng.

“Tôi từng nghĩ mình quen rồi, nhưng càng ngày càng cảm thấy kiệt sức. Cả đời chỉ quanh quẩn trong khối bê tông, tôi tự hỏi: có phải mình đang sống, hay chỉ đang tồn tại?”, ông kể.

Suy nghĩ suốt 3 tháng, cộng thêm sự ủng hộ của bà xã, ông Trương quyết định xin nghỉ việc để về quê sinh sống vào cuối tháng 6/2024. Ông cho biết đây không phải là quyết định bồng bột. Mọi thứ đều đã được tính toán cụ thể.

Khoản ‘lãi’ đặc biệt không nằm trong sổ tiết kiệm

Theo đó, thay vì bán căn hộ tại Thượng Hải, vợ chồng ông Trương quyết định cho thuê lại. Ông cho biết đây là một phương án để gia đình có một đường lui nếu cuộc sống ở quê không như mong muốn.

Còn lại ông dùng hết tiền tiết kiệm để mua một mảnh đất rộng gần 300 m² để xây dựng căn nhà hai tầng ở quê nhà. Căn nhà được thiết kế theo hướng mở, các phòng đều thông gió hai chiều. Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bàn trà; buổi chiều, gió từ cánh đồng ùa vào, mang theo mùi lúa chín.

“Ngày trước, tôi từng nghĩ nhà đẹp là phải sang trọng, nhưng giờ tôi hiểu: nhà đẹp nhất là nơi khiến mình muốn trở về,” ông chia sẻ.

Ông Trương mất đúng 6 tháng để hoàn thiện căn nhà mơ ước. Đến khoảng tháng 7 vừa qua, gia đình chính thức được vào ở. Sau khi dọn về sống, ông Trương thừa nhận cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Mỗi sáng, ông dậy sớm, đi bộ quanh vườn, rồi cùng vợ pha trà. Buổi trưa, ông nấu ăn, buổi chiều thì đọc sách, chăm cây. “Không còn báo cáo, không còn chỉ tiêu, không còn kẹt xe. Tôi thấy mình như trẻ lại 10 tuổi,” ông cười nói.

Không chỉ ông Trương, các con cũng có sự thay đổi lớn. “Trước kia, bọn trẻ chỉ chăm chăm xem điện thoại. Giờ chúng học cách hái rau, cho cá ăn, nhặt trứng gà... Tôi thấy đó là món quà lớn nhất mà mình có thể cho con cháu,” ông nói.

Ông Trương cho biết về quê giúp gia đình “học lại cách sống”. Không còn guồng quay của thành phố, ông có thời gian cảm nhận những điều nhỏ bé như mùi trà mới pha, tiếng mưa rơi trên mái ngói, hay bóng nắng di chuyển trên sân. “Ngày xưa, tôi từng dành hàng giờ để tính lợi nhuận dự án. Giờ tôi chỉ tính xem hôm nay hoa cúc nở được mấy bông,” ông vừa cười, vừa nói.

Ngoài việc chăm vườn, ông Trương còn tham gia câu lạc bộ người cao tuổi trong làng. “Sống ở đây, tôi cảm thấy mình vẫn có ích, vẫn được kết nối. Cuộc sống chậm hơn, nhưng lại đầy ắp ý nghĩa,” ông chia sẻ.

Sau 3 tháng, vị trưởng phòng năm nào không còn nhớ đến nhịp sống hối hả của Thượng Hải nữa. Ông nói, khoản đầu tư 2 triệu NDT ấy không sinh lời bằng tiền, nhưng mang lại “lợi nhuận” quý giá hơn cả. Đó là sức khỏe, sự an yên và cảm giác được sống đúng nghĩa.