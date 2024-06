Trường Mầm non AMIS: Môi trường giáo dục quốc tế sôi động, đề cao sự độc lập

Khuyến khích trẻ em Việt Nam phát triển tư duy độc lập

Diễn ra từ ngày 1-2/6/2024, Hội nghị AMS lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự góp mặt của ban lãnh đạo AMS, nhiều trường học, hơn 300 chuyên gia, nhà giáo dục, giáo viên trong và ngoài nước. Trong đó, Trường Mầm non American Montessori International School (AMIS) đã tham gia tích cực vào rất nhiều hoạt động quan trọng.

Tại hội nghị, đại diện của Trường Mầm non AMIS đã đóng góp những ý kiến quý báu về các phương pháp giảng dạy tiếng Anh sáng tạo và hiện đại. Những phương pháp này không chỉ giúp trẻ em tiếp cận ngôn ngữ mới một cách tự nhiên mà còn khuyến khích sự sáng tạo và tư duy độc lập.

Ông Đỗ Tuấn Trung, đại diện của Trường Mầm non AMIS cho biết: "Việc ứng dụng phương pháp Montessori trong quá trình cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh thúc đẩy mạnh mẽ năng lực học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 của trẻ thông qua cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Đây là điều quan trọng để giúp trẻ trở thành công dân toàn cầu ngay từ giai đoạn vàng phát triển đầu đời."

Các giáo viên của Trường Mầm non AMIS còn tham gia vào nhiều phiên hội thảo, thảo luận chuyên môn để có thể tiếp cận được những kiến thức mới, kinh nghiệm giảng dạy từ các chuyên gia quốc tế. Qua đó, họ có cơ hội nâng cao kỹ năng giảng dạy và quản lý lớp học, đồng thời mở rộng tầm nhìn và nhận thức về giáo dục Montessori.

Cô Trần Mai, giáo viên Trường Mầm non AMIS chia sẻ: "Hội nghị Montessori quốc tế với quy mô lớn nhất lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam đã mang lại những góc nhìn và xu hướng giáo dục mới mẻ cho chúng em, khắc sâu thêm niềm tin của chúng em vào phương pháp giáo dục ưu việt này."

Ngoài khuôn khổ hội nghị, Trường AMIS đã tổ chức buổi đón tiếp đoàn đại biểu từ Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ và các giảng viên quốc tế được công nhận. Đây cũng là cơ hội để nhà trường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nhận được sự tham vấn trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục Montessori, từ đó áp dụng những kiến thức mới vào chương trình giảng dạy của mình.

Hội nghị AMS Montessori Việt Nam 2024 đã mang lại nhiều cơ hội và thách thức mới cho hệ thống Trường mầm non AMIS. Với sự tham gia tích cực và những đóng góp quan trọng, Trường Mầm non AMIS tiếp tục khẳng định sứ mệnh của mình trong việc mang đến một môi trường giáo dục toàn diện và quốc tế cho trẻ em Việt Nam.

Môi trường học tập thân thiện và sáng tạo

Phương pháp Montessori đang là xu hướng phổ biến trong giáo dục trẻ từ sớm, với sự tập trung vào việc xây dựng một môi trường học tập thân thiện và chuyên nghiệp. Phương pháp này được ra đời từ năm 1907 dựa trên nghiên cứu của bác sĩ, nhà giáo dục người Ý - Maria Montessori (1870-1952). Trải qua hơn 100 năm, đến nay phương pháp này đã được nhân rộng ở hơn 110 quốc gia trên thế giới nhờ những ưu điểm nổi bật, giáo dục trẻ một cách toàn diện ở đa dạng các lĩnh vực khác nhau.

Trong thời gian qua, Trường Mầm non AMIS đã sử dụng phương pháp giáo dục này trong nuôi dạy trẻ và nhận được những đánh giá tích cực từ học sinh, phụ huynh. Phương pháp Montessori tại AMIS tập trung vào việc phát triển toàn diện các kỹ năng của trẻ, bao gồm kỹ năng ngôn ngữ, tư duy logic, kỹ năng xã hội và sự tự tin. Không chỉ vậy, môi trường học tập còn được thiết kế sinh động, bắt mắt, có nhiều hệ thống giáo cụ trực quan nhằm khuyến khích sự khám phá và học hỏi của trẻ thông qua các hoạt động tự chủ và tương tác.

Để có thể giúp trẻ dễ dàng tiếp cận phương pháp Montessori, đội ngũ giáo viên tại Trường Mầm non AMIS luôn không ngừng nâng cao trình độ và kỹ năng giảng dạy thông qua việc học hỏi và đào tạo liên tục từ các chuyên gia quốc tế. Đồng thời, chương trình giảng dạy được cập nhật thường xuyên, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ em.

Những nỗ lực và cam kết của Trường Mầm non AMIS trong việc mang đến một môi trường giáo dục quốc tế đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh và cộng đồng giáo dục. Trẻ em tại Trường Mầm non AMIS không chỉ được học tập trong một môi trường thân thiện và sáng tạo mà còn phát triển toàn diện về mọi mặt.

Bên cạnh chương trình học và hệ thống cơ sở chất lượng vượt trội, Trường Mầm non AMIS còn có quy trình đưa đón học sinh bằng xe buýt rất an toàn, sẽ điểm danh học sinh 4 lần/ngày bằng hình ảnh thực tế tại 4 thời điểm khác nhau: khi lên xe buýt đi học vào buổi sáng, khi vào lớp học, khi lên xe buýt về nhà buổi chiều, khi trả học sinh tận tay người nhà sau khi xuống xe buýt. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên đưa đón, chăm sóc học sinh đi xe buýt là giáo viên cơ hữu của nhà trường, đảm bảo thông tin kịp thời giữa các bộ phận, góp phần mang đến sự an tâm cho phụ huynh.