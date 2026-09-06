Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt?

Nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 60km, Minh Châu là xã đảo duy nhất của Thủ đô. Năm học 2026-2027, học sinh nơi đây đón dấu mốc mới khi Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu được hoàn thành, đưa vào sử dụng ngay dịp khai giảng.

Đây là trường liên cấp đầu tiên được xây dựng tại xã đảo Minh Châu. Công trình hoàn thành sau 6 tháng khởi công, kịp đón học sinh trong ngày khai giảng năm học mới.

Theo thiết kế, trường được tổ chức theo mô hình liên cấp, đáp ứng các yêu cầu dạy học, thực hành và giáo dục thể chất. Khối nhà 5 tầng xây mới có tổng diện tích sàn 4.665m², gồm các phòng học lý thuyết, phòng học bộ môn, hội trường và phòng chức năng.

Các khối nhà phục vụ bậc tiểu học, THCS được cải tạo, hoàn thiện cùng nhiều hạng mục phụ trợ. Hệ thống trang thiết bị phục vụ giảng dạy cũng được đầu tư đồng bộ.

Trong trường có các phòng học văn hóa, phòng chức năng, phòng STEM, phòng công nghệ được trang bị thiết bị nghe nhìn và kết nối mạng tốc độ cao. Học sinh còn có các phòng thực hành, thí nghiệm khoa học tự nhiên, phòng tin học và thư viện. (Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các vị đại biểu đi tham quan phòng học STEM tại trường liên cấp xã Minh Châu sáng 5/9).