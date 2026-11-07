Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được suy cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 7/11, tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X , nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TP.HCM), Đại hội công bố kết quả suy cử nhân sự Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, tiếp tục được suy cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời đảm nhiệm Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được suy cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội cũng suy cử 275 thành viên Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết. Trong đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có 61 thành viên.

Hai Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Hòa thượng Thích Huệ Thông. Đại hội cũng suy cử 15 Phó Chủ tịch; Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự.

Sau khi được suy cử, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Hội đồng Trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ. Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh trách nhiệm cùng chư tôn đức nâng cao hiệu quả điều hành các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ mới trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Hội đồng Trị sự khóa X sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni, phật tử sinh hoạt, tu học đúng chính pháp, đáp ứng yêu cầu hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, sáng 7/11.

Trước đó, tại phiên làm việc thứ nhất chiều 6/11, Đại hội đã thống nhất suy tôn 38 vị vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được suy tôn Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh cùng 10 vị Phó Pháp chủ. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu được suy tôn Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh.

Đại hội cũng thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị giáo phẩm Hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh khóa X.

Trưởng lão Hòa thượng (đi giữa) sách tấn chư hành giả an cư kiết hạ Phật lịch 2570 tại thiền viện Phước Sơn (Phước Tân, TP. Đồng Nai). (Ảnh: Đăng Huy)

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 5 đến 7/11, đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (7/11/1981 - 7/11/2026), với gần 2.000 đại biểu tham dự.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2026), đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2026-2031), kiện toàn tổ chức Giáo hội và thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII.

Trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội đặt mục tiêu củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật và đạo hạnh của Tăng Ni; nâng cao năng lực quản trị, điều hành; đổi mới hoạt động hoằng pháp, giáo dục và đẩy mạnh phụng sự xã hội.