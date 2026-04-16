Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục viên tịch ở tuổi 100

Yến Anh |

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viên tịch vào rạng sáng 16-4, đại thọ 100 tuổi.

Thông tin từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết, Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, đã viên tịch lúc 2 giờ 30, ngày 16-4-2026 (tức ngày 29-2 năm Bính Ngọ) tại chùa Đoài Lâm (tỉnh Hưng Yên), đại thọ 100 tuổi.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục viên tịch ở tuổi 100 - Ảnh 1.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục xuất gia vào năm 1939, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên; nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình (cũ); nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình (cũ); nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình (cũ); viện chủ chùa Thánh Long, (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên); trụ trì chùa Đoài Lâm (xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 2 giờ 30 phút, ngày 16-4-2026 (nhằm ngày 29-2 năm Bính Ngọ) tại chùa Đoài Lâm (thôn Ngái Dừa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên); trụ thế 100 năm, 70 hạ lạp.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức tang lễ theo nghi thức cấp cao của GHPGVN.

Theo chương trình tang lễ, lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào lúc 9 giờ, ngày 19-4-2026 (nhằm ngày 3-3 năm Bính Ngọ). Kim quan được tôn trí tại chùa Thành Long, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Lễ viếng chính thức từ 10 giờ 30 ngày 19-4-2026 đến hết ngày 20-4-2026 (từ ngày 3 đến ngày 4-3 năm Bính Ngọ).

Lễ truy điệu được cử hành vào lúc 8 giờ, ngày 21-4-2026 (nhằm ngày 5-3 năm Bính Ngọ). Sau đó, cung thỉnh kim quan Trưởng lão hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Đoài Lâm.

Công an cảnh báo tất cả người dân tuyệt đối không thực hiện thao tác này khi mua hàng trên mạng
Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục viên tịch ở tuổi 100 - Ảnh 2.Danh sách phạt nguội tuần qua, các chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ để giải quyết nộp phạt nguội theo quy định.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

