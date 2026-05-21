Trương Lăng Hách "hiện nguyên hình" sau khi bị ông lớn bỏ rơi

Theo QQ , những ngày qua việc hai nền tảng video lớn là Tencent và Douyin (Trung Quốc) kết thúc hợp tác đã tạo ra nhiều ý kiến tranh luận. Khán giả nhận thấy việc không được quảng bá trên nền tảng Douyin khiến các dự án phim sắp lên sóng thiệt thòi lớn.

Ví dụ như bộ phim cổ trang Quy Loan do Trương Lăng Hách, Lâm Duẫn đóng chính, trước đó mỗi video đoàn phim đăng tải đều đạt khoảng 80.000-50.000 lượt thích. Giờ đây, đã qua 1 ngày, các video cũng chỉ nhận được khoảng hơn 6.000 lượt thích. Lượng truy cập giảm đi tới 90%, ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của phim. Thậm chí cuối cùng, đoàn phim đã phải xóa/ẩn các video đã đăng, hoàn toàn rút khỏi nền tảng Douyin.

Douyin không hỗ trợ quảng bá các dự án phim do Tencent sản xuất

Ngay lập tức, video của đoàn phim Quy Loan do Trương Lăng Hách đóng chính bị hạn chế tương tác, lượt xem chỉ còn 1/10.

Tình trạng này cũng xảy ra với một số đoàn phim khi không được nền tảng Douyin hỗ trợ quảng bá, video sẽ rất khó tiếp cận được với khán giả.

Trong khi người hâm mộ lo lắng phim của thần tượng bị hạn chế tương tác, có không ít người lại cười chê mỉa mai Trương Lăng Hách vì thói phông bạt thổi phồng thành tích.

Lý do là trước đó có bảng xếp hạng độ nổi tiếng trên Douyin nửa đầu năm 2026, trong đó, Trương Lăng Hách xếp đầu bảng nam với 15,63 triệu điểm. Nếu chỉ nhìn chỉ số trên Douyin, có thể nói Trương Lăng Hách là diễn viên hot nhất Trung Quốc hiện tại. Người hâm mộ của Trương Lăng Hách dựa vào thành tích này để nâng cao địa vị và danh tiếng cho nam diễn viên, thổi phồng sức ảnh hưởng của anh trong giới giải trí.

Douyin đã hỗ trợ rất nhiều trong quá trình lan truyền các video nội dung phim Trục Ngọc hoặc clip riêng của diễn viên, giúp chỉ số độ hot của diễn viên, dự án tăng cao. Theo cách tính trước đó, mỗi lượt xem video trên Douyin cũng được tính là xem trực tiếp trên Website của Tencent. Nhờ đó, lượt xem trung bình của Trục Ngọc đã đạt hơn 80 triệu view/tập, một cột mốc khủng bỏ xa các dự án phim cổ trang khác trong vài năm trở lại đây. Ngoài ra, Trục Ngọc còn trở thành tác phẩm có độ thảo luận nổi bật nhất nửa đầu năm nay trên các trang MXH.

Thành công của Trục Ngọc không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ của nền tảng Douyin

Thành tích của Trục Ngọc không thể không kể tới công lao lan tỏa các video ngắn với nội dung thú vị trên Douyin. Vì vậy khi công ty sản xuất phim Tencent không hợp tác với Douyin, fan Trương Lăng Hách rất lo lắng cho thành tích của những dự án chưa kịp lên sóng. Ngay sau khi có thông báo chấm dứt hợp tác, số liệu của phim Quy Loan và Trương Lăng Hách trên Douyin tụt dốc không phanh. Có thể nói, việc hai ông lớn tranh cãi bỏ rơi là đòn đánh mạnh vào danh tiếng của Trương Lăng Hách. Lúc này nam diễn viên "hiện nguyên hình", độ yêu thích của khán giả quá ảo, lượt xem sụt giảm nghiêm trọng, không có khả năng thu hút công chúng một cách tự nhiên.

Nhìn vào số liệu trước đó, khán giả tưởng rằng Trương Lăng Hách đã bùng nổ và thu hút lượng fan đông đảo

Không ngờ, Douyin vừa rút, số lượt xem phim Quy Loan của Trương Lăng Hách đều hiển thị rõ ràng rất thấp

Khán giả bình luận về lượt xem video của Trương Lăng Hách sụt giảm nghiêm trọng:

- Chẳng phải điều này chứng minh cái gọi là Dou Đế/Dou Hậu đều là hư ảo hết à? Có nạp tiền cho nền tảng thì nền tảng mới đẩy lưu lượng, không nạp thì chẳng là gì

- Đáng lo nhất phải là mấy phim Tencent sắp chiếu

- Trương Lăng Hách là trường hợp có cảm giác rất bùng nổ về truyền thông, nhưng thực tế không có nhiều người hâm mộ vì vậy lượt yêu thích sau khi Tencent và Douyin "chia tay", lượt xem của anh ta sụt giảm thê thảm

- Trương Lăng Hách "hiện nguyên hình" nếu không có các ông lớn phía sau muốn làm đẹp thành tích.

Đối với dự án cổ trang Quy Loan , Trương Lăng Hách vào vai Tiêu Lệ, một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp, xuất thân từ tay sai sòng bạc dần vươn lên thành Ngụy Vương vùng Bắc cảnh. Để thoát khỏi mác "mỹ nam mặt hoa da phấn", nam diễn viên đã nỗ lực thay đổi hình thể bằng việc tăng 8kg cơ bắp, làm sạm da và chấp nhận những tạo hình khắc khổ, lấm lem. Bộ phim được kỳ vọng bởi sự kết hợp giữa quyền mưu và tình yêu "ngược tâm" với công chúa mất nước Ôn Du do Lâm Duẫn thủ vai.