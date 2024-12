Trường Giang - Nhã Phương livestream nhưng nhìn chằm chằm một thứ không nói nửa lời, chuyện gì đây?

Vào tháng 9/2018, Trường Giang và Nhã Phương chính thức về chung một nhà. Sau 6 năm, cả hai hiện có tổ ấm nhỏ hạnh phúc và viên mãn. Mới đây, Trường Giang và Nhã Phương gây chú ý khi cùng xuất hiện trên sóng livestream vào buổi tối. Cặp đôi cùng nhau ăn uống và cười đùa vui vẻ.

Tuy nhiên, một điều lạ chính là cặp đôi không nói chuyện hay giao lưu với cư dân mạng. Cả 2 tập trung nhìn chằm chằm màn hình. Netizen tinh ý nhanh chóng phát hiện ra lý do được Nhã Phương nêu ra: "No talk, no baby, only movie (Tạm dịch: Không nói chuyện, không trẻ em, chỉ có phim). Nhiều người còn cho rằng cặp đôi này đã đánh lẻ 2 nhóc tỳ để hẹn hò, dành thời gian dành cho nhau.

Nhã Phương từng chia sẻ với chúng tôi cảm thấy may mắn khi luôn có ông xã bên cạnh hỗ trợ. Cô chia sẻ trong bài phỏng vấn vào tháng 2/2024: "Nói chung Phương thấy mình may mắn và sướng vì mọi thứ đã có anh Giang. Điều mà Phương cảm nhận rõ đó là kể từ khi có em bé, anh Giang ngày càng chững chạc và yêu thương nhiều hơn. Không chỉ trong gia đình mà với những người xa lạ, ảnh luôn quan tâm và chia sẻ. Đó cũng là điều Phương mong các con sẽ noi theo".

Trường Giang và Nhã Phương xuất hiện trên sóng livestream

Cả hai không trò chuyện hay tương tác với khán giả vì đã ra quy định không nói chuyện, không có trẻ em và tập trung xem phim

Dù bận rộn với công việc, cặp đôi vẫn sắp xếp thời gian dành cho nhau

Sau khi bén duyên qua bộ phim 49 ngày, Trường Giang và Nhã Phương nên duyên vợ chồng vào tháng 9/2018 sau khoảng thời gian dài hẹn hò. Bên cạnh sự nghiệp thì công chúng còn dành sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của cả hai. Đôi vợ chồng hot nhất nhì Vbiz đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 nhưng hơn nửa năm sau mới công khai dung mạo bé với công chúng. Đến tháng 10/2023, đôi vợ chồng sinh nhóc tỳ thứ 2.

Trong 2 lần "vượt cạn", Trường Giang đều vì lý do bất khả kháng mà không thể sát cánh cùng vợ. Nhã Phương kể: "Bé đầu Phương sinh rất nhanh, sinh xong còn giỡn hớt với mọi người nữa nhưng lúc sau không hiểu sao lại bị băng huyết. Đến sinh bé thứ 2 mọi thứ đều êm, chỉ có điều không có ba bên cạnh tại anh Giang lúc đó bận lịch quay".

Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, Trường Giang và Nhã Phương đã tích lũy khối tài sản khủng. Dù giàu có nhưng Trường Giang và vợ sống kín tiếng, không phô trương. Hiện tại, gia đình Trường Giang sở hữu nhiều bất động sản, nhưng tổ ấm để cả nhà sinh hoạt là biệt thự nhà vườn tọa lạc ở Đồng Nai.