Trường Giang kiếm tiền giỏi cỡ nào?

Từ một diễn viên từng chật vật mưu sinh, Trường Giang dần trở thành một trong những nghệ sĩ có độ phủ lớn trên truyền hình, điện ảnh. Nguồn thu của anh không chỉ đến từ biểu diễn mà còn mở rộng sang kinh doanh ẩm thực và đầu tư tài sản.

Nghệ sĩ Trường Giang

Trường Giang tên đầy đủ Võ Vũ Trường Giang, sinh năm 1983, quê Quảng Nam. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh vào TP.HCM theo đuổi nghệ thuật. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh từng làm nhiều công việc như bán nước, chạy bàn. Có thời điểm, nam nghệ sĩ phải nghỉ học vì không đủ tiền đóng học phí.

Bước ngoặt trong sự nghiệp đến khoảng năm 2007, khi Trường Giang được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và giới thiệu về sân khấu Nụ Cười Mới.

Từ những vai diễn nhỏ, anh dần tạo dấu ấn với nhân vật Mười Khó, một người đàn ông lớn tuổi đến từ Quảng Nam, tính cách chất phác nhưng đôi khi bảo thủ. Những đặc điểm như chiếc nón cũ, đôi dép tổ ong, nốt ruồi và giọng Quảng trở thành dấu hiệu nhận diện nhân vật.

Sau đó, cái tên Mười Khó cũng trở thành biệt danh gắn liền với nam nghệ sĩ và tên tuổi của anh bắt đầu phủ sóng rộng rãi.

Nguồn thu lớn từ show truyền hình và điện ảnh

Trường Giang thắng lớn với bộ phim Nhà Ba Tôi Một Phòng (doanh thu 111 tỷ đồng) khi lấn sân sang đạo diễn, biên kịch.

Bên cạnh sân khấu, Trường Giang mở rộng hoạt động sang truyền hình. Anh xuất hiện trong nhiều chương trình như “Ơn giời, cậu đây rồi”, “Kỳ tài thách đấu”, “Nhanh như chớp”, “2 ngày 1 đêm”... với nhiều vai trò từ diễn viên, khách mời đến MC.

Một bài viết của VietnamNet năm 2017 từng dẫn mức cát-sê được cho là khoảng 40-60 triệu đồng cho mỗi tập mà Trường Giang tham gia. Với những chương trình anh đảm nhận vai trò MC, mức thù lao được đề cập khoảng 30 triệu đồng/tập. VietnamNet khi đó ước tính, với mật độ xuất hiện dày đặc, thu nhập của nam nghệ sĩ có thể lên tới khoảng 500 triệu đồng mỗi tuần.

Điện ảnh cũng trở thành một nguồn tạo dấu ấn đáng kể trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Anh từng đóng chính trong hàng loạt bộ phim có doanh thu hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng như 49 Ngày, Taxi, Em Tên Gì?, Siêu Sao Siêu Ngố, 30 Chưa Phải Tết, Năm Sau Con Lại Về, Lật Mặt 1…

Đầu năm 2026, Trường Giang tái xuất màn ảnh với Nhà Ba Tôi Một Phòng , dự án được nam nghệ sĩ dành khoảng 5 năm để ấp ủ và hoàn thiện. Bên cạnh vai nam chính, anh lần đầu thử sức ở vị trí đạo diễn và biên kịch.

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện gia đình, tập trung vào mối quan hệ giữa cha và con trong một không gian sinh hoạt hạn chế. Khi kết thúc hành trình chiếu rạp, doanh thu được Box Office Vietnam ghi nhận ở mức gần 111 tỷ đồng.

Đây cũng là dự án phim của Trường Giang mang lại doan﻿h thu cao nhất.

Lấn sân kinh doanh với thương hiệu Mười Khó

Không dừng ở hoạt động nghệ thuật, Trường Giang còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống.

Năm 2017, nam nghệ sĩ mở quán cơm quê Mười Khó tại quận 3 (cũ), TP.HCM. Thương hiệu lấy tên từ nhân vật đã gắn liền với sự nghiệp của anh, tập trung vào các món ăn mang phong vị miền Trung như mì Quảng, rau lang luộc chấm mắm nêm, bánh tráng, canh khổ qua nấu tôm...

Đến tháng 5/2020, Mười Khó có thêm cơ sở tại quận Phú Nhuận (cũ). Không gian được thiết kế theo phong cách dân dã, sử dụng nhiều vật liệu và đồ vật quen thuộc với đời sống nông thôn miền Trung.

Theo thông tin được cập nhật trên fanpage của thương hiệu, Cơm Quê Mười Khó hiện đã có 3 cơ sở tại TP.HCM.

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, Cơm Quê Mười Khó là tên thương hiệu thuộc Hộ kinh doanh Cơm Quê Mười Khó. Ông Võ Nhật Trường là người đại diện pháp luật của hộ kinh doanh này. Đơn vị được thành lập từ năm 2009, đặt trụ sở tại số 27 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Đây cũng chính là địa điểm nhà hàng đầu tiên của Mười Khó.

Từ xe sang đến loạt bất động sản

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương sở hữu nhiều xe sang, biệt thự.

Cùng với sự nghiệp phát triển, Trường Giang nhiều lần được truyền thông đề cập tới với các tài sản có giá trị lớn, từ ô tô đến bất động sản.

Nam nghệ sĩ từng sở hữu Mercedes-Benz C300 màu đỏ có giá khoảng 2 tỷ đồng. Anh cũng từng tặng bà xã Nhã Phương một chiếc Mercedes-Benz C250 Exclusive trị giá gần 1,7 tỷ đồng. Đến năm 2023, Trường Giang tiếp tục chi khoảng 3 tỷ đồng mua BMW 520i M Sport làm quà sinh nhật cho vợ.

Ở lĩnh vực bất động sản, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương được biết đến với một số cơ ngơi. Ngoài căn nhà tại TP.HCM, cặp vợ chồng nghệ sĩ còn sở hữu biệt thự ven biển tại Phú Quốc có giá khoảng 15 tỷ đồng.

Tại Đồng Nai, cặp đôi sở hữu một biệt thự nhà vườn mang tên “Nhà trọ Destiny”. Không gian này được xây dựng theo hướng rộng rãi, có nhiều khu vực phục vụ sinh hoạt và nghỉ dưỡng của gia đình.

Gần đây, trên trang mạng xã hội của vợ chồng Trường Giang còn giới thiệu một căn biệt thự rộng khoảng 110 m² tại Đà Lạt, có tên Hope Retreat, được gia đình sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng.

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