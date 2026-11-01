Trường Giang gửi lời khuyên tới Jenny Huỳnh

Đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa Trường Giang và Jenny Huỳnh bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Khi ấy, nữ YouTuber mới 18 tuổi, vừa trúng tuyển 8 trường đại học tại Mỹ, trong đó có Đại học Stanford.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video ghi lại cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ Trường Giang và Jenny Huỳnh. Trong clip, nam nghệ sĩ dành cho nữ YouTuber lời nhắn nhủ: “Ráng học, bớt chơi TikTok lại”.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người thích thú trước cách Trường Giang trò chuyện với đàn em, trong khi một số khán giả nhắc lại hành trình học tập đáng chú ý của Jenny Huỳnh trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trường Giang gặp gỡ Jenny Huỳnh trong sự kiện Kun Marathon Nha Trang - Ảnh cắt từ clip

Thực tế, cuộc gặp gỡ của cả hai diễn ra từ tháng 8/2023, trong khuôn khổ Kun Marathon Nha Trang. Đây là sự kiện quy tụ khoảng 2.000 em nhỏ từ 6-10 tuổi tham gia đường chạy dài 700 m.

Thời điểm đó, Jenny Huỳnh lần đầu tham gia Kun Marathon. Trường Giang cũng có mặt tại sự kiện với vai trò khách mời, đồng hành cùng các em nhỏ trên đường chạy.

Jenny Huỳnh là ai?

Jenny Huỳnh tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005. Cô được biết đến là một trong những nhà sáng tạo nội dung trẻ nổi bật, sở hữu lượng người theo dõi lớn trên YouTube và TikTok.

Ở tuổi 18, Jeny Huỳnh được nhận vào 8 trường đại học tại Mỹ, trong đó cô chọn học tại Đại học Stanford

Jenny bắt đầu đăng tải video lên YouTube từ tháng 1/2018. Nội dung của cô chủ yếu xoay quanh những hoạt động thường ngày như đi học, ăn uống, mua sắm, trải nghiệm cuộc sống ở Mỹ và Việt Nam.

Phong cách kể chuyện tự nhiên, gần gũi cùng những video mang màu sắc đời thường giúp Jenny Huỳnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ. Dù nổi tiếng trên mạng xã hội từ sớm, cô nhiều lần chia sẻ rằng việc trở thành YouTuber không phải mục tiêu sự nghiệp lâu dài.

Năm 2023, Jenny Huỳnh gây chú ý khi nhận được thư chấp thuận từ 8 trường đại học tại Mỹ, trong đó có Đại học Stanford. Cô lựa chọn theo học ngành kinh doanh tại ngôi trường thuộc nhóm đại học hàng đầu thế giới.

Thời điểm tham gia Kun Marathon Nha Trang năm 2023, Jenny mới 18 tuổi. Cô vừa hoàn thành quá trình ứng tuyển đại học và chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới tại Mỹ.

Việc được nhận vào 8 trường đại học, trong đó có Stanford, khiến hành trình của Jenny càng được chú ý. Nữ YouTuber khi ấy không chỉ được biết đến bởi các video có hàng triệu lượt xem mà còn bởi lựa chọn dành ưu tiên cho việc học tập.

Hành trình học tập đáng nể của Jenny Huỳnh

Sau khi theo học tại Đại học Stanford, Jenny Huỳnh tiếp tục có cơ hội trải nghiệm những môi trường giáo dục khác nhau.

Đầu năm 2025, cô tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại). Đây là một trong những trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc.

Jenny Huỳnh tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Bắc Kinh

Sau thời gian học tập tại Bắc Kinh, Jenny trở lại Stanford để tiếp tục chương trình học. Đến năm 2026, nữ YouTuber vui mừng thông báo tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Oxford (Anh).

Theo chia sẻ của Jenny, Oxford là một trong những ngôi trường cô yêu thích từ lâu. Nữ YouTuber từng nộp hồ sơ ba lần mới có cơ hội học tập tại đây. Lần đầu tiên, cô bị từ chối; lần thứ hai nằm trong danh sách chờ nhưng sau đó rút tên; đến lần thứ ba, cô mới nhận được kết quả được chấp nhận vào tháng 10/2025.

Nữ Youtuber tham gia học tại Oxford

Jenny cho biết chương trình trao đổi tại Oxford là cơ hội để cô trải nghiệm một môi trường học tập mới sau Stanford và Đại học Bắc Kinh. Những trải nghiệm này cũng trở thành chất liệu cho các video được đông đảo khán giả quan tâm.

Tháng 5/2026, nữ YouTuber tiếp tục "gây sốt" khi chia sẻ hình ảnh gặp Phoebe Gates, con gái út của tỷ phú công nghệ Bill Gates, tại New York. Theo Jenny, cô gặp Phoebe trong một sự kiện hackathon do công ty Phia của Phoebe tổ chức.

Từ trái qua: Jenny Huỳnh, Phoebe Gates và một người bạn của Jenny Huỳnh

Ở tuổi 21, Jenny Huỳnh vẫn duy trì hoạt động sáng tạo nội dung. Cô cũng liên tục được ghi nhận tại nhiều giải thưởng như góp mặt trong danh sách “30 Under 30 Asia” năm 2025 của Forbes Asia hay được YouTube vinh danh là một trong những nhà sáng tạo nổi bật tại Việt Nam.

Từ cô gái 18 tuổi được Trường Giang nhắc nhở “ráng học, bớt chơi TikTok lại”, Jenny Huỳnh hiện có thêm nhiều dấu mốc đáng chú ý. Hành trình của cô cũng cho thấy sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và việc học tập không nhất thiết phải là hai lựa chọn đối lập.

Nguồn ảnh: FBNV