Trường Giang bị hất văng

Trường Giang bị "hất" giữa cuộc đua

Trước khi cuộc đấu Tết Bính Ngọ chính thức bước vào giai đoạn cao điểm, bảng xếp hạng phòng vé gần như mặc định vị trí số một và thứ hai thuộc về Thỏ ơi của Trấn Thành và Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang.

Ở giai đoạn bán vé sớm, hai bộ phim liên tục so kè từng suất chiếu, tạo thế song mã rõ rệt. Đứng thứ ba khi đó là Mùi phở , còn Báu vật trời cho bị xếp cuối trong nhóm phim Tết, ít được nhắc đến trong các cuộc so sánh doanh thu đặt trước.

Trong những ngày cao điểm Tết, cục diện càng rõ ràng. Thỏ ơi liên tục giữ vị trí số một, còn phim của Trường Giang yên vị ở vị trí thứ hai. Mùi phở và Báu vật trời cho “ngậm ngùi” xếp sau hai cái tên có lợi thế truyền thông vượt trội.

Số liệu cuối tuần trước cho thấy khoảng cách đáng kể giữa các phim. Bỏ qua phim của Trấn Thành, vị trí thứ hai là Nhà ba tôi một phòng với 41.7 tỷ đồng (412.204 vé/4.761 suất chiếu), trong khi Báu vật trời cho dừng ở 28 tỷ đồng (262.068 vé/3.161 suất). Khoảng cách hơn 13 tỷ đồng đủ để khẳng định lợi thế nghiêng về phía Trường Giang.

Nhà ba tôi một phòng tụt hạng sau một tuần đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Tuy nhiên, sau một tuần miệt mài đua nhau ngoài rạp Việt, ngày 24/2 cho thấy rạp Việt có sự dịch chuyển. Thỏ ơi tiếp tục dẫn đầu với 25,31 tỷ đồng (329.584 vé/4.317 suất chiếu). Bất ngờ nằm ở vị trí thứ hai là Báu vật trời cho thu 6,02 tỷ đồng (78.860 vé/1.580 suất), vượt Nhà ba tôi một phòng đạt 5,75 tỷ đồng (75.893 vé/1.814 suất chiếu).

Điều đáng nói, dù có ít suất chiếu hơn, Báu vật trời cho lại bán được nhiều vé hơn phim của Trường Giang, cho thấy tỷ lệ lấp đầy rạp cao hơn. Từ vị trí bị xem là “ngoài cuộc chơi”, bộ phim của Lê Thanh Sơn đã tạo ra cú đảo chiều bất ngờ nhất kể từ đầu mùa phim Tết.

Cú đảo chiều ngày 24/2 không chỉ là thay đổi vị trí, mà là tín hiệu tích cực và đáng mừng cho Báu vật trời cho, bộ phim vốn bị xem là “ngoài cuộc chơi” truyền thông.

Ngựa chiến bền bỉ gọi tên Lê Thanh Sơn

Ngay từ ban đầu, Nhà ba tôi một phòng chọn hướng đi an toàn. Phim khai thác thương hiệu cá nhân Trường Giang và tệp khán giả gia đình. Phim không gắn nhãn 18+, không có chi tiết gây tranh cãi mạnh, tập trung vào yếu tố tình thân. Nhờ đó, Trường Giang “lẳng lặng thu tiền khán giả”, với tổng doanh thu hiện vào khoảng hơn 91,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi cuộc đua phòng vé nóng lên, các ê-kíp Thỏ ơi và Mùi phở tung chiêu truyền thông seeding, cầu cứu... phía Trường Giang bắt đầu đáp trả bằng loạt chiến dịch truyền thông.

Tận dụng lợi thế "phim gia đình đáng xem", mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng cho thấy Nhà ba tôi một phòng bỗng “full phòng” dù ít suất chiếu. Ngay cả nhà sản xuất - đạo diễn Trường Giang không chịu đứng yên. Anh chia sẻ hình ảnh nhiều cụm rạp kín ghế được, thậm chí có ý tưởng làm phần tiếp theo mang tên Nhà ba tôi nhiều phòng như cách khẳng định sức hút.

Đồng thời, hình ảnh Trường Giang xuất hiện dày đặc tại các buổi cinetour, hay khoảnh khắc anh đề nghị hỗ trợ viện phí cho một khán giả 20 tuổi có mẹ đang điều trị bệnh… xuất hiện khắp nơi. Tất cả nằm trong chiến lược duy trì sức nóng doanh thu.

Giữa cuộc cạnh tranh ồn ào của mùa phim Tết, Báu vật trời cho không phải cái tên chiếm sóng truyền thông. Phim không tạo tranh luận dữ dội, không có phát ngôn gây sốc, cũng không dựa vào hình ảnh “ông hoàng phòng vé” để kéo sự chú ý. Trong phần lớn thời gian đầu, tác phẩm của Lê Thanh Sơn đứng ở nhóm sau trong bảng tổng sắp, với lượng suất chiếu khiêm tốn.

Tuy vậy, biểu đồ doanh thu của phim lại đi theo hướng ổn định, cho thấy tính bền bỉ của ngựa ô mang tên Báu vật trời cho . Hiện tại, tổng doanh thu của phim có Tuấn Trần, Phương Anh Đào đạt khoảng 61,6 tỷ đồng.

Báu vật trời cho chứng minh vị thế "ngựa chạy đường dài" trong cuộc đua nghìn tỷ đồng.

So với xuất phát điểm thấp, ít vé đặt trước, ít suất chiếu ở nhiều cụm rạp, đây là mức tăng trưởng đáng chú ý. Mốc 100 tỷ đồng từng bị xem là ngoài tầm với, giờ không còn quá xa với Báu vật trời cho nếu nhịp bán vé được duy trì, yếu tố truyền miệng được đẩy mạnh.

Theo ghi nhận của Tiền Phong , không ít chuyên gia, giới làm phim bày tỏ sự tiếc nuối cho trường hợp của Báu vật trời cho . Ở thời điểm ra rạp, phim không có lợi thế về suất chiếu lẫn độ phủ truyền thông, trong khi nội dung lại thuộc nhóm dễ tiếp cận nhất mùa Tết.

Phim khai thác câu chuyện một người mẹ đơn thân rời bỏ quá khứ để bắt đầu lại. Tuyến tình cảm giữa nhân vật của Phương Anh Đào và Tuấn Trần được triển khai theo hướng tiết chế, không đẩy cao kịch tính.

Các mảng miếng hài xoay quanh nhân vật “tổng tài” do Quách Ngọc Ngoan thể hiện tạo nhiều tiếng cười. Bối cảnh làng biển và lễ Nghinh Ông mang lại màu sắc văn hóa địa phương, phù hợp không khí Tết.

Tổng thể phim giữ được sự cân bằng giữa yếu tố giải trí và thông điệp về gia đình, tình thân. Đây là điều mà nhiều chuyên gia cho rằng phù hợp với không khí Tết nhưng lại không được hậu thuẫn tương xứng về truyền thông lẫn suất chiếu.

Sau tất cả, việc Báu vật trời cho hất văng Nhà ba tôi một phòng cho thấy bộ phim ít ồn ào hoàn toàn có khả năng bứt tốc doanh thu, khẳng định vị thế "ngựa chạy đường dài" trong cuộc đua nghìn tỷ đồng nếu đó là tác phẩm chất lượng.