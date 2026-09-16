Trường được mệnh danh là "Harvard Việt Nam" xây cơ sở mới cách trung tâm Hà Nội 20km, nằm trên đại lộ 16 làn xe, có tuyến metro đi qua

Trường Đại học Ngoại thương sẽ xây cơ sở mới rộng 28,7ha, vốn 1.581 tỷ đồng tại Kiều Phú, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, trên trục Đại lộ Thăng Long và có tuyến metro số 5 đi qua.

Ngày 25/6/2026, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương ký Quyết định số 2667/QĐ-ĐHNT phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Ngoại thương tại xã Kiều Phú, Hà Nội. Dự án có quy mô khoảng 28,7ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 1.581 tỷ đồng.

Khu vực triển khai dự án cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km theo Đại lộ Thăng Long. Trước đó, vào tháng 4/2026, lãnh đạo xã Kiều Phú đã làm việc với đại diện Trường Đại học Ngoại thương về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo và nghiên cứu với quy mô khoảng 28,7ha.

Khu đất triển khai dự án có phía Bắc giáp Đại lộ Thăng Long; phía Đông giáp khu vực đường Tiểu Ly và khu vực quy hoạch Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam; phía Tây giáp khu vực quy hoạch Đại học Hà Nội.

Đáng chú ý, đây cũng là khu vực tuyến metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) đi qua, sẽ giúp tăng cường khả năng kết nối tới trung tâm Hà Nội.

Vị trí trường Đại học Ngoại thương nằm sát ngay Đại lộ Thăng Long.

Mới đây, chiều 11/9, UBND xã Kiều Phú tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Ngoại thương, tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Tại hội nghị, đại diện Trường Đại học Ngoại thương cho biết nhà trường đang tập trung hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đồng thời báo cáo định hướng quy hoạch, kiến trúc tổng thể và chủ trương phát triển cơ sở đào tạo mới. Một số khó khăn trong quá trình thực hiện cũng được đề xuất địa phương phối hợp tháo gỡ.

Về giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Kiều Phú báo cáo kết quả rà soát hiện trạng khu vực dự án, trong đó có các vấn đề liên quan đến đất đai, hạ tầng kỹ thuật và phương án di chuyển các phần mộ nằm trong phạm vi dự án.

Các đại biểu cũng trao đổi về quy hoạch giao thông, hạ tầng điện, hệ thống tiêu thoát nước và những nhiệm vụ cần phối hợp giải quyết trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo và Nhân dân thôn Đồng Bụt bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương triển khai dự án, đồng thời đề nghị sớm xác định và cắm mốc vị trí nghĩa trang mới để phục vụ việc di chuyển các phần mộ.

Dự án Trường Đại học Ngoại thương nằm gần Bệnh viện Nhi cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ sản cơ sở 2.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND xã Kiều Phú xác định công tác di chuyển nghĩa trang và giải phóng mặt bằng là những vướng mắc lớn hiện nay. Ông đề nghị Trường Đại học Ngoại thương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

UBND xã cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát hiện trạng, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch và đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện để dự án được triển khai theo kế hoạch.

Ngoài dự án của Trường Đại học Ngoại thương, trên địa bàn xã Kiều Phú hiện cũng đang triển khai một loạt dự án giáo dục và y tế quy mô lớn như Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, Bệnh viện Nhi cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ sản cơ sở 2.



