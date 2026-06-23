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Trưởng đoàn đàm phán Iran: Eo biển Hormuz do Tehran quản lý

Kông Anh
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Nhà đàm phán chính của Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết eo biển Hormuz sẽ do Tehran quản lý.

Ngày 22/6, Iran và Mỹ nhất trí thiết lập đường dây liên lạc để duy trì tuyến đường vận chuyển quan trọng qua eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh ở Lebanon, sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang bao trùm Trung Đông.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đưa tin eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại tình trạng trước xung đột và sẽ do Cộng hòa Hồi giáo Iran quản lý, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz nhìn từ Musandam, Oman. (Ảnh: Reuters)

Iran cũng đồng ý thiết lập "đường dây nóng điện thoại" qua eo biển Hormuz để "ngăn ngừa và giải quyết mọi hiểu lầm" với Mỹ hoặc những nước khác khi tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Trong video được đăng tải trên tài khoản Telegram, ông Ghalibaf cho biết thêm cuộc đàm phán tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Burgenstock ở Thụy Sĩ đạt được “những thành tựu tốt đẹp”.

“Theo quan điểm của tôi, chuyến đi này đạt được những thành tựu tốt đẹp, đặc biệt là cuộc thảo luận về eo biển, cuộc đàm phán với Lebanon, vấn đề miễn giảm thuế dầu mỏ và việc giải phóng khoản tiền bị đóng băng”, ông Ghalibaf nói.

Theo dữ liệu của MarineTraffic, có ít nhất 20 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn. Bao gồm 8 tàu chở dầu và hai tàu chở hàng rời Vịnh Ba Tư cùng 8 tàu chở dầu và 6 tàu chở hàng đi vào vịnh.

Những số liệu này đánh dấu sự gia tăng rõ rệt so với tỷ lệ vượt biển thấp được ghi nhận trong phần lớn thời gian diễn ra cuộc xung đột tại Trung Đông kể từ cuối tháng 2. Trước xung đột, trung bình mỗi ngày có khoảng 110 tàu thuyền vượt qua eo biển này.

Trong những tháng gần đây, eo biển Hormuz cũng chứng kiến hiện tượng giả mạo GPS dữ dội - một hình thức gây nhiễu hệ thống định vị khiến vị trí phát sóng của tàu thuyền hiển thị sai. Hiện tượng giả mạo giảm đáng kể trong những ngày gần đây.

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