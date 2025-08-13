Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đẩy mạnh lĩnh vực năng lượng tái tạo - hydrogen

PGS.TS. Đỗ Thành Trung, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ HCMUTE trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: HCMOU

Ngày 8/8, tại Trường Đại học Mở TPHCM, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị công bố 6 mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 khu vực miền Trung và miền Nam.

Sự kiện này nối tiếp lễ ra mắt 7 mạng lưới ở khu vực phía Bắc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thực hiện Đề án 374 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc, tài năng trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm đến năm 2030.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) đảm nhận vai trò chủ trì xây dựng và vận hành Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về Năng lượng tái tạo và năng lượng hydrogen – lĩnh vực then chốt trong chiến lược chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Mạng lưới hiện quy tụ 12 trường đại học và 4 doanh nghiệp trong nước, quốc tế, đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng.

Đại diện các đơn vị thành viên trong mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc về Năng lượng tái tạo và năng lượng hydrogen do HCMUTE dẫn đầu. Ảnh: HCMOU

Tại hội nghị, PGS.TS Đỗ Thành Trung, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ HCMUTE trình bày tham luận về tiềm năng to lớn của Việt Nam trong năng lượng gió, mặt trời và nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho quá trình chuyển đổi năng lượng.

Ông cho biết, HCMUTE đã đào tạo ngành năng lượng tái tạo từ năm 2018, hiện có hơn 20 tiến sĩ được đào tạo tại các quốc gia phát triển trong lĩnh vực này, cùng nhiều đề tài nghiên cứu chuyên sâu về hydrogen và năng lượng sạch.

Mạng lưới sẽ phát triển theo mô hình liên kết “ba nhà”: phối hợp với Nhà nước triển khai các nhiệm vụ khoa học – công nghệ cấp thành phố và quốc gia; hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để đào tạo liên ngành; kết nối doanh nghiệp nhằm triển khai dự án, đầu tư thiết bị, xây dựng phòng thí nghiệm, chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh mô hình liên kết, PGS.TS. Đỗ Thành Trung cũng đặc biệt nhấn mạnh định hướng phát triển mạng lưới dựa trên nhiều trụ cột chiến lược.

Về mặt cơ chế và chính sách, mạng lưới sẽ thiết lập bộ quy định vận hành rõ ràng, đồng thời tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo và hydrogen.

Đối với nguồn nhân lực, mạng lưới sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc cử giảng viên ra nước ngoài học tập tại các quốc gia tiên tiến, đồng thời mời các chuyên gia quốc tế đến hợp tác trong nghiên cứu và giảng dạy.

Về hạ tầng kỹ thuật, các phòng thí nghiệm hiện đại sẽ được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Cuối cùng, trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp, mạng lưới sẽ mở rộng quan hệ với các tập đoàn trong và ngoài nước, cũng như các tổ chức toàn cầu đang triển khai các dự án liên quan đến năng lượng sạch tại Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị công bố 6 mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 khu vực miền Trung và miền Nam. Ảnh: HCMOU

Với tầm nhìn dài hạn, mạng lưới do HCMUTE chủ trì được kỳ vọng trở thành điểm sáng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi số quốc gia.