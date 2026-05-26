Trường đẹp, ký túc xá tiện nghi, nhưng nếu thiếu điều này, đại học chưa chắc đã thu hút được sinh viên

Hội thảo "Xây dựng trường Đại học kiến tạo Hạnh phúc: Từ tầm nhìn đến hành động" là hoạt động mở đầu cho chuỗi hội thảo, chuỗi diễn đàn và chuỗi hành động để góp phần kiến tạo trường học hạnh phúc, doanh nghiệp hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, đất nước hạnh phúc.

Từ những trải nghiệm thực tế sau hơn 12 năm gắn bó với công tác đào tạo kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp và đồng hành cùng sinh viên, cô Nguyễn Thị Thúy, Trưởng khoa Đào tạo và Phát triển kỹ năng mềm, Trường Đại học Đại Nam đã mang đến nhiều góc nhìn gần gũi, giàu cảm xúc tại hội thảo "Kiến tạo Trường Đại học Hạnh phúc ở Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động" do Trường Đại học Đại Nam phối hợp cùng Soha.vn tổ chức ngày 22/5.

Theo cô Thúy, hạnh phúc trong môi trường đại học không phải là một khái niệm chung chung hay khẩu hiệu mang tính phong trào, mà là cảm nhận rất riêng của mỗi cá nhân. "Có người nhìn tôi lúc nào cũng thấy vui vẻ, tích cực, đầy năng lượng dù kết thúc giờ dạy vào giữa trưa. Sau buổi hội thảo hôm nay, tôi mới nhận ra vì sao mình luôn giữ được nguồn năng lượng ấy bởi tôi cảm thấy công việc mình làm mỗi ngày thật sự có ý nghĩa", cô Thúy chia sẻ.

Với nữ giảng viên, niềm hạnh phúc đến từ việc được đồng hành cùng sinh viên, được góp phần tạo ra những trải nghiệm tích cực và xây dựng một môi trường học tập có ích cho người học. Khi công việc không còn là áp lực mà trở thành niềm vui, người thầy cũng dễ lan tỏa tinh thần tích cực đến những người xung quanh.

Lắng nghe thực chất cả điều chưa tích cực

Nữ giảng viên cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng không phải ai trong môi trường Đại học cũng cảm thấy hạnh phúc hay có cảm giác thuộc về tổ chức. Vì vậy, để xây dựng "Đại học hạnh phúc", điều quan trọng là nhà trường phải dám lắng nghe cả những tiếng nói phản biện, những góc nhìn chưa hài lòng từ giảng viên, nhân viên và sinh viên.

"Muốn có một môi trường hạnh phúc, chúng ta cần tôn trọng mọi cảm nhận khác biệt và sẵn sàng đối diện với những điều chưa tích cực để thay đổi", cô Thúy nói.

Theo cô Nguyễn Thị Thúy, hạnh phúc trong giáo dục đại học cần bắt đầu từ việc lắng nghe thực chất các nhóm thụ hưởng trong nhà trường. Không chỉ có sinh viên hay giảng viên, những cán bộ ở các phòng ban chức năng dù âm thầm phía sau cũng là một phần quan trọng tạo nên môi trường học tập tích cực.

Từ kinh nghiệm làm việc trực tiếp với sinh viên, cô nhận thấy nhiều bạn trẻ bước vào đại học trong trạng thái mơ hồ: không biết học để làm gì, ra trường sẽ làm công việc nào hay bản thân phù hợp với điều gì. Chính vì thế, định hướng nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng và phát triển năng lực toàn diện cho người học là yếu tố rất cần thiết.

Cô cho rằng các trường cần đặt ra những câu hỏi thực chất để hiểu người học và người dạy đang cần gì, như: "Điều gì khiến em hạnh phúc và tự hào khi học tại trường?", "Điều gì khiến em chưa hài lòng?", hay "Những thay đổi nào có thể giúp môi trường học tập tốt hơn?". Với giảng viên và cán bộ, đó có thể là những câu hỏi về niềm vui trong công việc, những khó khăn tồn tại hay các đề xuất cải thiện môi trường làm việc.

Một trong những điểm được nữ giảng viên nhấn mạnh là "trường đại học hạnh phúc" phải được tạo nên từ những "điểm chạm" rất nhỏ trong đời sống học đường.

"Thầy cô có hạnh phúc thì mới có thể mang hạnh phúc đến cho sinh viên", cô chia sẻ. Theo đó, giảng viên và cán bộ nhà trường cũng cần được làm việc trong môi trường tích cực, được ghi nhận và hỗ trợ để có thể lan tỏa năng lượng tốt tới người học.

Từ góc nhìn của một người làm giáo dục kỹ năng, cô Nguyễn Thị Thúy cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn giữa các trường đại học, "đại học hạnh phúc" cần được xem là năng lực cạnh tranh thực sự thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu.

"Các trường hiện nay đều đầu tư mạnh cho cơ sở vật chất, chương trình đào tạo hay đội ngũ giảng viên. Nhưng yếu tố con người, sự kết nối và cảm giác được đồng hành của sinh viên cũng là điều vô cùng quan trọng", cô nói.

Để hiện thực hóa mô hình này, nữ giảng viên đề xuất nhiều giải pháp cụ thể như xây dựng cơ chế lắng nghe phản hồi thường xuyên từ sinh viên và giảng viên; tổ chức các diễn đàn riêng cho từng nhóm đối tượng; phát triển mô hình "lớp học hạnh phúc", đặc biệt ở các học phần trải nghiệm; tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần và đẩy mạnh vai trò của các trung tâm tham vấn tâm lý trong trường học.

Bên cạnh đó, cô cũng cho rằng việc ghi nhận những hành động đẹp, dù rất nhỏ, của giảng viên, sinh viên hay cán bộ nhà trường sẽ góp phần tạo nên văn hóa tích cực trong môi trường giáo dục.

Khép lại phần chia sẻ, cô Nguyễn Thị Thúy nhấn mạnh: "Hạnh phúc trong giáo dục không phải là làm cho sinh viên dễ dàng hơn hay không có áp lực, mà là giúp các em không cảm thấy cô đơn trên hành trình phát triển của mình. Một tổ chức hạnh phúc là nơi nhiều người có thể tìm thấy hạnh phúc của chính mình trong đó".

Hội thảo "Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động" do Soha.vn và Trường Đại học Đại Nam đồng tổ chức ngày 22/5/2026. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo nhiều trường Đại học, chuyên gia uy tín, doanh nhân: 1. TS Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam 2. GS. TS Nguyễn Văn Nội - Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam, Nguyên Hiệu trưởng ĐH Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội 3. TS Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học VinUni 4. PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN; Phó chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam 5. GS. Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) 6. GS.TS Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED) 7. Ông Phạm Huy Phong - Tổng Giám đốc điều hành kiêm Chief People Officer (CPO) Mainetti Việt Nam.



