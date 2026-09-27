Trường đại học vừa được tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chọn đầu tư: Doanh thu đạt 191 tỷ đồng, trả lương 148 tỷ đồng, quy tụ 114 Tiến sĩ, Phó giáo sư, Giáo sư

Sau khi có sự đồng hành và đầu tư từ nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, ngôi trường này đã đổi tên sau 18 năm.

Vừa qua, tập đoàn Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã chính thức công bố đầu tư, đồng hành cùng trường ĐH Victoria Hoà Bình trong chặng đường phía trước.

Anh hùng lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhà bảo trợ Trường Đại học Victoria Hoà Bình chia sẻ tại sự kiện ngày 25/9 vừa qua. Ảnh: Chinhphu.vn/Thu Sa

Theo đó, trường ĐH Victoria Hoà Bình từng có tên gọi là trường ĐH Hòa Bình. Sau 18 năm, vào ngày 25/9 vừa qua, trường đã được đổi tên gọi mới. Hiện nay nhà trường có 22 ngành đào tạo thuộc 5 khối ngành, gồm khoa học sức khỏe, kinh tế - quản trị & dịch vụ, công nghệ - kỹ thuật, truyền thông - nghệ thuật, xã hội & ngôn ngữ.

Báo cáo thường niên của nhà trường cho biết tính đến tháng 7/2026, trường đạt doanh thu hơn 191 tỷ đồng. 100% nguồn thu đến từ học phí, lệ phí từ người học. Gần như nhà trường không có nguồn thu từ khoa học và công nghệ hay các nguồn thu khác.

Về các khoản chi, tính đến thời điểm tháng 7/2026, nhà trường chi hơn 176 tỷ đồng cho việc trả lương cán bộ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ người học. So với 12 tháng của năm 2025, các khoản chi này tăng 7%.

Theo báo cáo, chi phí trả lương cho nhân sự tăng và trở thành khoản chi lớn nhất, đạt hơn 148 tỷ đồng. Chi lương, thu nhập tăng hơn 5%, chiếm khoảng 84% tổng chi. Hiện nay, trường ĐH Victoria Hoà Bình có 292 giảng viên toàn thời gian. Trong đó có 114 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, PGS và GS.

Ngoài chi trả lương, nhà trường đã chi hơn 2,7 tỷ đồng để đầu tư cho cơ sở vật chất và dịch vụ, 12,9 tỷ đồng chi hỗ trợ người học và 12,3 tỷ đồng chi khác.

Do tổng thu tăng 9%, cao hơn tốc độ tăng tổng chi 7%. Nhờ đó, chênh lệch thu - chi của nhà trường đạt hơn 15,4 tỷ đồng, tăng 34% so với mức 10 tỷ đồng của năm 2025.

Báo cáo thường niên của trường ĐH Victoria Hoà Bình cho biết nhà trường đang đào tạo hơn 5.200 sinh viên và học viên từ bậc đại học đến tiến sĩ. Năm 2025 vừa qua, tỷ lệ người học tốt nghiệp đúng hạn đạt hơn 95%, tăng 8,5% so với năm học trước đó.

Đáng chú ý, tỷ lệ học tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn đạt hơn 96,5%, tăng nhẹ so với năm 2024.

Trường ĐH Victoria Hoà Bình xác định đến năm 2035 đạt xếp hạng nhóm 50 Đại học hàng đầu Việt Nam, nhóm 300 đại học hàng đầu Châu Á và nhóm 1500 đại học trẻ hàng đầu trên thế giới. Đến năm 2045 trường đạt xếp hạng nhóm 30 Đại học hàng đầu Việt Nam, nhóm 250 đại học hàng đầu châu Á và nhóm 1000 đại học trẻ hàng đầu thế giới.

Theo đó, trong nhiều năm qua, Tập đoàn Sovico của nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu, đào tạo, học bổng và đổi mới sáng tạo với các tổ chức uy tín như Đại học Oxford, Đại học Fulbright Việt Nam, Đại học Harvard và UNESCO.

Tinh thần học tập suốt đời cũng được thể hiện trong hành trình của Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo- Chủ tịch Tập đoàn Sovico. Từ nền tảng học vấn các văn bằng cử nhân kinh tế, cử nhân ngân hàng – tài chính và cử nhân nghệ thuật hiện đại, bà tiếp tục theo đuổi nghiên cứu, trở thành tiến sĩ điều khiển học tự động và giáo sư tại Đại học Hàng không COMAC. Bà được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh, là đối tác của Liên Hợp Quốc và UNESCO. Hành trình ấy là tấm gương về tinh thần học tập, phấn đấu không ngừng nghỉ, truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên.