Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đang khiến cộng đồng bàn tán có gì đặc biệt?

Những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ gọi tên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB). Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều thí sinh đăng ký vào ngành Luật của trường bất ngờ phát hiện tiêu chí phụ trong tuyển sinh chưa được thông tin rõ ràng. Một số bạn cho rằng, dù đạt điểm chuẩn, họ vẫn bị loại vì yêu cầu điểm Toán và Ngữ văn đều từ 6 trở lên - trong khi tổ hợp xét tuyển không hề dùng Toán.

Điều này dẫn đến việc bức thư chúc mừng tân sinh viên của trường bất ngờ nhận về hơn 10k lượt "phẫn nộ". Bên dưới bài đăng, phụ huynh và sĩ tử ồ ạt bày tỏ thất vọng.

Trước áp lực, HUB đã nhanh chóng đính chính: điều kiện phụ chỉ yêu cầu thí sinh đạt từ 6 điểm trở lên ở một trong hai môn Toán hoặc Ngữ văn, chứ không phải cả hai. Nhà trường cũng cam kết tiếp nhận phản ánh và xử lý thắc mắc đến hết ngày 30/8.

Thế nhưng, nếu gác drama sang một bên, HUB vẫn là một trong những ngôi trường đáng để sĩ tử khối kinh tế cân nhắc. Và đây mới là phần mà nhiều người quan tâm: ngôi trường này thực sự có gì đặc biệt?

Trong danh sách những ngôi trường khối kinh tế - tài chính hàng đầu tại phía Nam, Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) luôn là cái tên được nhiều bạn trẻ "ghim" từ sớm. Được thành lập từ năm 1976 và chính thức mang tên Đại học từ năm 2003, HUB trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều này khiến trường có vị thế khá đặc biệt khi vừa giữ sự uy tín trong đào tạo, vừa gắn liền với thực tiễn ngành ngân hàng. Nhiều phụ huynh khi tìm hiểu cũng thường đánh giá đây là một trong những lựa chọn "an toàn" cho con em nếu muốn học khối kinh tế.

Cơ sở vật chất "xịn xò"

Hiện HUB có hai cơ sở: cơ sở chính tại Quận 1 (36 Tôn Thất Đạm) - thuận tiện cho các hoạt động kết nối, sự kiện, hội thảo, và cơ sở lớn ở Thủ Đức dành cho sinh viên các năm nhất. Khuôn viên tại Thủ Đức rộng rãi, giảng đường được trang bị đầy đủ máy chiếu, âm thanh, không gian học tập hiện đại.

Thư viện HUB sở hữu hơn 40.000 đầu sách, cùng nguồn dữ liệu quốc tế như ProQuest, Wilson, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận tài liệu học thuật mới nhất. Ký túc xá với hơn 300 phòng đủ cho 2.600 sinh viên cũng là điểm cộng, khi nhiều phòng có sẵn máy lạnh, nước nóng - điều mà không phải trường công nào cũng đáp ứng.

Trường sở hữu thư viện hiện đại.

Bên cạnh việc học, sinh viên HUB còn có cơ hội tham gia hàng chục câu lạc bộ học thuật và nghệ thuật, từ CLB Tài chính, CLB Khởi nghiệp đến CLB Văn nghệ. Không khí năng động này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm bên cạnh kiến thức chuyên môn.

Chất lượng đào tạo - thế mạnh số 1

HUB hiện có khoảng 600 cán bộ, giảng viên, trong đó tỷ lệ tiến sĩ và thạc sĩ chiếm đến 90%. Tỉ lệ giảng viên/sinh viên ở mức 1:20, tạo cảm giác lớp học không quá đông, sinh viên có cơ hội được hỗ trợ trực tiếp.

Về ngành học, ngoài thế mạnh truyền thống là Tài chính - Ngân hàng, trường còn mở rộng sang Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật, Ngôn ngữ Anh, Marketing, Digital Business... Nhiều chương trình quốc tế và chất lượng cao cũng được triển khai, thậm chí có cả lộ trình gắn với các xu hướng mới như fintech, dữ liệu kinh doanh, chuyển đổi số. Chính vì vậy, sinh viên HUB thường được đánh giá có lợi thế về kiến thức nền vững chắc và kỹ năng nghề nghiệp.

Năm 2025, trường tuyển sinh gần 4.600 sinh viên, tăng khoảng 300 so với năm ngoái. Điểm chuẩn được công bố dao động từ 18 đến 23,6 điểm, cao nhất ở ngành Kinh doanh quốc tế. Theo sau là ngành Kiểm toán và Marketing, cùng lấy 23,58, còn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy 23,49 điểm. Hai ngành lấy điểm chuẩn 18 - thấp nhất, là Quản trị kinh doanh và Tài chính - ngân hàng, cùng hệ cử nhân quốc tế, còn lại phổ biến trên 22.

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2025

Đời sống sinh viên năng động

HUB không chỉ nổi tiếng ở học thuật. Trường còn có hàng chục CLB cho sinh viên tham gia: từ CLB Tài chính - Ngân hàng, CLB Khởi nghiệp đến CLB Văn nghệ, Thể thao. Môi trường năng động này tạo điều kiện để sinh viên phát triển kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ và cân bằng giữa học tập – giải trí.

Ký túc xá, khuôn viên rộng, các hoạt động giao lưu thường xuyên tất cả góp phần biến HUB thành một môi trường "đáng sống", chứ không chỉ đơn thuần là nơi học tập.

Môi trường học tập năng động.

Đại học Ngân hàng TP.HCM có tất cả những gì một ngôi trường khối kinh tế nên có: bề dày lịch sử, cơ sở vật chất ổn, giảng viên chất lượng, môi trường năng động. Sự cố vừa rồi có thể coi như một bài học về cách truyền thông và quản lý thông tin tuyển sinh, nhưng khó phủ nhận rằng HUB vẫn giữ được sức hút đặc biệt với giới trẻ yêu thích ngành tài chính.