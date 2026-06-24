Một trường ĐH vừa lập cột mốc lịch sử trên bản đồ thế giới 2026: Lọt top 100 giáo dục chất lượng, đứng đầu Việt Nam

Ngôi trường này vừa ghi dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào nhóm 201-300 đại học phát triển bền vững hàng đầu thế giới tại bảng xếp hạng THE Impact Ratings 2026, đồng thời xuất sắc vươn lên vị trí thứ 87 toàn cầu và đứng đầu Việt Nam về hạng mục Giáo dục chất lượng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và kỷ nguyên số phát triển mạnh mẽ, vai trò của các cơ sở giáo dục đại học không còn bó hẹp trong không gian giảng đường mà đã mở rộng thành động lực thúc đẩy sự thịnh vượng và bền vững của toàn xã hội. Tại Việt Nam, xu hướng này đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của nhiều đơn vị tiên phong. Mới đây nhất, một cột mốc lịch sử đã được thiết lập khi Times Higher Education chính thức công bố bảng xếp hạng mới, ghi nhận sự bứt phá vượt bậc của một đại diện thuần Việt trên bản đồ giáo dục thế giới.

Theo đó, ngày 24/06/2026, Trường Đại học FPT chính thức được xếp vào nhóm 201-300 trường đại học có tác động phát triển bền vững hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng THE Impact Ratings 2026. Đây là lần đầu tiên nhà trường đạt được nhóm xếp hạng cao này, ghi dấu ấn hành trình 5 năm liên tục thăng hạng vượt bậc từ nhóm 801-1000 vào năm 2022. Thành tích này khẳng định vị thế và tốc độ phát triển nổi bật của trường trên trường quốc tế khi đánh giá mức độ đóng góp của các cơ sở giáo dục đối với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Trường Đại học FPT

Đáng chú ý, ở hạng mục Giáo dục chất lượng, Trường Đại học FPT xuất sắc đạt vị trí thứ 87 thế giới, thuộc top 100 toàn cầu và đứng đầu tại Việt Nam. Đây là hạng mục cốt lõi phản ánh trực tiếp chất lượng đào tạo, khả năng tiếp cận giáo dục và những đóng góp thiết thực của nhà trường đối với sự phát triển của người học. Kết quả này đưa trường vào nhóm các cơ sở giáo dục có ảnh hưởng nổi bật nhất thế giới trong việc tạo ra cơ hội học tập bình đẳng, phát triển năng lực toàn diện và thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh thế mạnh về giáo dục chất lượng, báo cáo của Times Higher Education cũng ghi nhận những kết quả ấn tượng khác của trường trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, trường xếp thứ 14 thế giới về Việc làm tốt và Tăng trưởng kinh tế, thứ 9 thế giới về Tổ chức mạnh, hoạt động theo pháp trị và an bình, và thứ 69 thế giới về Phát triển Thành phố và Cộng đồng bền vững. Tính riêng trong khu vực châu Á, Trường Đại học FPT hiên ngang đứng ở vị trí thứ 110 trên tổng số 941 cơ sở giáo dục tham gia định giá. Báo cáo đánh giá năng lực của nhà trường một cách toàn diện trên cả bốn lĩnh vực cốt lõi bao gồm giảng dạy, nghiên cứu, quản trị và phục vụ cộng đồng.

Nhận định về cột mốc ý nghĩa này, TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT cho biết, trong một thế giới nhiều biến động, sứ mệnh quan trọng của trường đại học là đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, đất nước và khu vực. Khung chiến lược định lượng từ tổ chức Times Higher Education chính là thước đo chuẩn xác cho những nỗ lực này.

"Việc Trường Đại học FPT năm 2026 được ghi nhận trong Top 100 thế giới về Giáo dục chất lượng và thuộc nhóm 300 đại học có ảnh hưởng đến phát triển bền vững hàng đầu toàn cầu là sự ghi nhận đối với hướng đi mà nhà trường đã kiên định theo đuổi trong nhiều năm. Đó là đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động mang tính cộng đồng, cung cấp hoạt động giáo dục chất lượng cao, đào tạo ra những con người sau này tham gia xây dựng thế giới phát triển bền vững dù làm việc ở bất cứ đâu và giữ bất cứ cương vị gì", TS. Lê Trường Tùng nhấn mạnh.

TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT nhận vinh danh xếp hạng từ bà Mei Mei Lim, Chủ tịch Time Higher Education châu Á Thái Bình Dương APAC

Để hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững đó, Trường Đại học FPT đã xây dựng mô hình đào tạo hiện đại, đặt trải nghiệm thực tiễn, năng lực toàn cầu và trách nhiệm xã hội vào vị trí trung tâm. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, nhà trường đặc biệt chú trọng trang bị cho người học tư duy đổi mới và khả năng thích ứng cao. Sinh viên của trường được tạo điều kiện tham gia vào các học kỳ doanh nghiệp tại hệ thống đối tác rộng lớn, trải nghiệm các dự án khởi nghiệp thực tế, các nghiên cứu liên ngành cũng như hàng loạt chương trình trao đổi quốc tế và hoạt động cộng đồng ý nghĩa ngay trong quá trình ngồi trên ghế nhà trường.

Được thành lập từ năm 2006 bởi Tập đoàn FPT - một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, Trường Đại học FPT là trường đại học đầu tiên do một doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam. Sự ra đời của trường gắn liền với sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế công nghệ và tri thức của quốc gia trên bản đồ thế giới.

Trải qua hai thập kỷ phát triển, trường hiện sở hữu mạng lưới 5 cơ sở đào tạo quy mô và hiện đại đặt tại các thành phố trọng điểm kinh tế của cả nước bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Sự phân bổ rộng khắp này không chỉ giúp mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho người học ở nhiều vùng miền, mà còn tạo ra những tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của các cộng đồng địa phương. Với thế mạnh cốt lõi trong các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Thiết kế đồ họa và Ngôn ngữ, trường tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, là cầu nối vững chắc đưa thế hệ trẻ Việt Nam tự tin bước ra thế giới.