Trường Đại học FPT lên tiếng sau khi ông Nguyễn Thành Nam bị bắt tạm giam

Sau khi Nguyễn Thành Nam bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”, Trường Đại học FPT khẳng định ông không còn tham gia công tác quản lý, không giảng dạy tại trường và các quan điểm trong cuốn sách là ý kiến cá nhân, không đại diện cho nhà trường.

Liên quan vụ “Bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam liên quan cuốn sách Chuyện với Thanh” như đã thông tin, tối 7/7, Trường Đại học FPT đã thông tin về việc ông Nguyễn Thành Nam.

Theo Trường Đại học FPT, những năm gần đây, ông Nam không tham gia công tác quản lý, hoàn toàn không giảng dạy môn học Lịch sử/Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường. Ông đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022-2026 và đã nhận quyết định miễn nhiệm.

Trường Đại học FPT không tham gia quá trình biên soạn, thẩm định nội dung, xuất bản, phát hành cuốn sách “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng”. Các nội dung trong cuốn sách và phát biểu là quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho chủ trương, quan điểm của Trường, Trường phản đối quan điểm này.

“Thời gian qua, Trường đã quán triệt, rà soát, gỡ bỏ nội dung chia sẻ của ông Nam về chủ đề Lãnh đạo kiểu cụ Hồ – bản lĩnh doanh nhân Việt trong một hội thảo cho một số doanh nhân. Hội đồng Trường đã họp rà soát, rút kinh nghiệm để tránh xảy ra sai phạm. Chúng tôi cam kết luôn tuân thủ quy định pháp luật, nỗ lực đóng góp cho hoạt động đào tạo nhân lực và tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc”, theo thông tin Trường Đại học FPT phát thông báo.

Như đã thông tin, ngày 3 và ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Thành Nam (sinh ngày: 17/8/1961, trú tại: số 40, ngõ 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội); Trần Việt Anh (sinh ngày: 21/5/1993, trú tại: số 6, ngõ 186 đường Bưởi, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra đã được Viện KSND TP.Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.