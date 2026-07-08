Trưởng ban trọng tài FIFA thông báo về kết quả bàn thắng của Argentina ghi vào lưới Ai Cập

Trước tranh cãi về bàn thắng thứ 3 của đội tuyển Argentina ghi vào lưới Ai Cập, trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina (người Italy) đã đưa ra câu trả lời.

Đội tuyển Argentina thắng Ai Cập 3-2, trong trận đấu diễn ra ở sân Mercedes-Benz, tại Atlanta (bang Georgia, Mỹ). Ở trận đấu này, bàn quyết định của Enzo Fernandez ghi cho Argentina ở phút 90+2 gây nhiều tranh cãi.

Trước khi Enzo Fernandez ghi bàn từ pha phản công của Argentina, tiền đạo Julian Alvarez của Argentina khi lùi về tham gia phòng ngự, có va chạm với Mohamed Salah của Ai Cập.

Julian Alvarez (9) của Argentina va chạm với Mohamed Salah trong khu cấm địa của Argentina, ngay trước khi Argentina ghi bàn thắng thứ 3

Trọng tài người Pháp Francois Letexier không cắt còi. Sau đó, ông có dừng lại lắng nghe tín hiệu từ phòng VAR, nhưng ông Francois Letexier cũng không nhận được tín hiệu nào. Do đó, vị “vua sân cỏ” người Pháp quyết định công nhận bàn thắng cho Argentina.

Sau khi bàn thắng này được công nhận, nhiều thành viên của đội Ai Cập phản ứng dữ dội. Riêng HLV Hossam Hassan của đội bóng châu Phi nhận thẻ vàng, còn một trợ lý của ông này nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng.

Ngay sau trận đấu nhiều tranh cãi nói trên, trả lời nhà báo có tên Sanabria Futbolista, Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina bày tỏ quan điểm: “Julian Alvarez thu hồi bóng hợp lệ trước khi anh xảy ra va chạm với Mohamed Salah. Tình huống va chạm sau khi Julian Alvarez thu hồi bóng chỉ là động tác tự nhiên”.

Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina

“Không đủ cơ sở để xác định đây là một tình huống phạm lỗi. Tôi cho rằng VAR đã xử lý chính xác khi không can thiệp vào tình huống này. Tổ VAR không có lý do để yêu cầu trọng tài Francois Letexier xem lại tình huống.

Đây là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Bóng đá có thể tạo ra những tranh cãi, nhưng luật không cho phép chúng tôi đưa phán quyết dựa trên cảm xúc”, Trưởng ban trọng tài FIFA Collina khẳng định.

Ở một diễn biến khác, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA), thông qua Chủ tịch Hany Abo Rida cũng quyết định đệ đơn kiện trọng tài người Pháp François Letexier và các cộng sự của ông.

Trong tuyên bố gửi tới các nhà báo, Chủ tịch EFA Hany Abo Rida yêu cầu FIFA điều tra trọng tài người Pháp. Ông nhấn mạnh rằng trọng tài đã phạm những sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu và "áp dụng tiêu chuẩn kép" khiến đội tuyển Ai Cập thua trận và bị loại khỏi giải đấu.

HLV Hossam Hassan phản đối quyết định của trọng tài ở trận đấu gặp Argentina

Chưa hết, ông Hany Abo Rida cũng yêu cầu điều tra toàn bộ tổ trọng tài, bao gồm cả trọng tài video. Theo ông, họ đã có "những sai lầm trắng trợn" và tất cả nên bị đình chỉ, không được điều khiển trận nào nữa ở giải đấu này. Hiện tại, Ai Cập đang chờ phản hồi từ FIFA về đơn khiếu nại.

Trước đó, HLV tuyển Ai Cập Hossam Hassan và tiền vệ Mostafa Ziko cũng công khai chỉ trích trọng tài.

Tiền vệ Ziko nói: "Trọng tài không tốt, không công bằng. Sự bất công của ông ta là rõ ràng. Ông ta đã gây khó dễ cho chúng tôi ngay từ đầu trận đấu. Ông ta không muốn chúng tôi thắng. Đó là một trận đấu bị dàn xếp".