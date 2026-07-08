Trọng tài "xóa bàn thua" cho Argentina sắp chấm dứt nhiệm vụ tại World Cup 2026?

Trọng tài François Letexier có thể sẽ không cầm còi trận đấu nào nữa tại World Cup 2026.

Tại cuộc đọ sức thuộc vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Ai Cập thi đấu hợp lý trong hơn 2/3 thời gian trận đấu và có được 2 bàn thắng để dẫn trước 2-0. Nhưng trong khoảng 15 phút cuối trận, Argentina đã ghi liền 3 bàn để lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2.

Hiệp hai trận đấu chứng kiến một số tình huống gây tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài người Pháp François Letexier. Nổi bật là 2 cú ngã của cầu thủ Ai Cập trong vòng cấm địa Argentina ngay trước khi Argentina phản công và Enzo Fernandez ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2. Ngoài ra, ông François Letexier còn từ chối 1 bàn thắng của Ai Cập do xác định một pha phạm lỗi với Lisandro Martinez (Argentina) trước đó.

Trọng tài François Letexier

LĐBĐ Ai Cập đã gửi khiếu nại lên FIFA về công tác trọng tài trong trận đấu vòng 1/8. Một trong những nội dung của đơn khiếu nại là yêu cầu loại ngay trọng tài François Letexier khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở World Cup 2026.

Tờ L'Equipe (Pháp) tự tin vào màn thể hiện của trọng tài François Letexier: "Khiếu nại này khó có thể thành công vì một LĐBĐ đơn lẻ không thể phủ quyết việc bổ nhiệm trọng tài, vốn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Trọng tài FIFA.

Theo quy định, trận đấu của trọng tài François Letexier sẽ được xem xét lại. Ủy ban trực thuộc FIFA sẽ quyết định, dựa trên các báo cáo của trọng tài và các đoạn video tình huống gây tranh cãi, xem liệu ông François Letexier có tiếp tục được trao nhiệm vụ tại World Cup không. Dù vậy, với màn thể hiện cho đến thời điểm này, uy tín của trọng tài François Letexier sẽ không bị đặt dấu hỏi".

Tuy nhiên, L'Equipe cũng nhận định trọng tài François Letexier có thể sẽ không cầm còi thêm trận nào ở World Cup 2026 vì lý do khác: "Những trọng tài đến từ các quốc gia có đội tuyển lọt vào vòng tứ kết World Cup thường sẽ không được tiếp tục trao nhiệm vụ. Nếu Pháp đánh bại Maroc ở trận đấu tới, cơ hội dành cho trọng tài François Letexier ở phần còn lại giải đấu sẽ gần như không còn".

Trọng tài François Letexier từng cầm còi trận chung kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh. Ông cũng từng nhận giải thưởng Trọng tài xuất sắc nhất thế giới năm 2024.