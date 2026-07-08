Nguyễn Xuân Son ghi bàn quyết định, đội tuyển Việt Nam liên tiếp đánh bại 2 đối thủ Hàn Quốc

Đội tuyển Việt Nam có thêm một chiến thắng trong chuyến tập huấn Hàn Quốc.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu thứ hai trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc là Yongin FC. Đội bóng này đang thi đấu K-League 2 và sở hữu đội hình mạnh với 2 tiền đạo ngoại binh Brazil.

So với trận đấu đầu tiên (thắng 6-0 trước Siheung FC), lần này thử thách là lớn hơn khá nhiều cho đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ nhập cuộc nhanh và sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 10 do công của Hai Long. Nhưng trước khi hiệp một kết thúc, Yongin FC đã kịp thời san bằng tỉ số.

Trong hiệp hai, thế trận diễn ra giằng co. Đội tuyển Việt Nam kiên nhẫn tổ chức các đường tấn công và cuối cùng tìm được bàn thắng quyết định ở phút 78. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son lập công với pha đánh đầu ấn định tỉ số 2-1.

Nguyễn Xuân Son ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Yongin FC

Trận đấu trước Yongin FC mang về nhiều lợi ích cho đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik dần xây dựng được bộ khung đội hình hợp lý để hướng tới AFF Cup 2026. Sự kết hợp giữa nhóm cựu binh cùng các nhân tố cũng rất được nhà cầm quân người Hàn Quốc chú trọng để tạo ra sự nhịp nhàng, ăn ý trong lối chơi.

Đội tuyển Việt Nam sẽ còn 1 trận đấu nữa tại Hàn Quốc gặp Gangwon FC. Trận đấu này được đánh giá là thử thách lớn nhất dành cho đoàn quân áo đỏ. Gangwon FC hiện đang xếp thứ 3 trên BXH K-League 1 mùa giải 2026. Họ đóng góp 4 tuyển thủ cho ĐTQG Hàn Quốc trong vòng 1 năm qua và 1 người trong số này được tham dự World Cup 2026.