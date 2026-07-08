Thái Lan bất ngờ gạch tên 2 "khắc tinh" của đội tuyển Việt Nam ngay trước thềm AFF Cup 2026

Đội tuyển Thái Lan đã công bố danh sách tham dự AFF Cup 2026.

LĐBĐ Thái Lan vừa công bố danh sách 25 cầu thủ đăng ký thi đấu AFF Cup 2026. Trong danh sách lần này, HLV Anthony Hudson kết hợp giữa các nhân tố giàu kinh nghiệm và nhóm cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi 2 ngôi sao Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan vắng mặt.

Cặp đôi này là những nhân tố chủ chốt trong những chức vô địch AFF Cup gần nhất của đội tuyển Thái Lan. Chanathip Songkrasin là cầu thủ xuất sắc nhất 3 kỳ AFF Cup 2014, 2016 và 2020. Trong trận đấu bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan ở AFF Cup 2020, "Messi Thái" ghi 2 bàn giúp Voi chiến giành chiến thắng.

Danh sách đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2026

Còn Theerathon Bunmathan là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022. Tiền vệ sinh năm 1990 nổi tiếng với bàn thắng quyết định giúp Thái Lan thắng chung cuộc 3-2 trước tuyển Việt Nam tại giải đấu năm đó.

Thiếu vắng Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan, những người đảm nhận vai trò đầu tàu về mặt kinh nghiệm ở đội tuyển Thái Lan là Pansa Hemviboon, Sarach Yooyen, Pokklaw Anan và Teerasil Dangda.

Theerathon Bunmathan (số 3) sẽ không góp mặt tại AFF Cup 2026

Tại AFF Cup 2026, Thái Lan nằm ở bảng B cùng với các đội Lào, Myanmar, Malaysia và Philippines. Họ sẽ gặp Lào trong trận đấu mở màn diễn ra ngày 25/7.

Thái Lan hiện đang là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử AFF Cup với 7 lần vô địch. 2 năm trước, Voi chiến bị chặn đứng chuỗi vô địch liên tiếp khi để thua trước đội tuyển Việt Nam sau 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2024.